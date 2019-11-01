3補助六都墊底 黃偉哲：會再檢討

2019-11-01 23:32 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ／台南報導



台南市議會無黨聯盟總召林阳乙（左）要求市長黃偉哲（右）檢討福利政策，否則恐影響黃競選連任的選票。 記者鄭維真／攝影 分享 facebook

台南市議會無黨聯盟總召林阳乙昨在總質詢向市長黃偉哲點出，台南生育津貼、老人健保、鄰長工作交通等補助都是六都墊底，若再不改進，恐影響黃下屆爭取連任的選票。對此，黃偉哲回應會再檢討，將來任何福利措施，第一個要務就是排富。

林阳乙說，台南每到選舉都會有人提出老人免繳健保費政策，原因是目前其他五都的老人健保費用由市府負擔，台南卻僅補助低收、中低收以及身心障礙者，許多長者都不滿，對市長的評價有扣分。

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在第一胎生育津貼的部分，桃園有3萬元，台北、新北2萬元，台中、高雄1萬元，台南6千元，林阳乙表示，六都中台南的生育津貼最少，有些人乾脆遷戶口到其他縣市生孩子，並定居外縣市。

另外，林阳乙指出，桃園編列鄰長每月交通補貼2500元，台北、台中及高雄補助2000元，新北市為1500元，但台南市有近萬名鄰長卻獨缺這項福利，希望市政府能改善相關福利，即使不用拚到第一名，也不要吊車尾。

黃偉哲說，針對各項福利政策，市府會再檢討實際需求，未來任何福利措施都會先排富，在財政負擔可以支持的條件下照顧到所有市民。

市府社會局表示，目前低收入65歲以上、中低收入70歲以上健保費全額補助，65歲以上身心障礙者健保費最高補助749元；一般戶老人健保費補助建議由中央統一執行，或待財政收支畫分法修正通過，目前以老人實際需要照顧為主。