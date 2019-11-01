獅子心、癌無礙！獅子會下鄉推動兒童防癌

2019-11-01 19:21 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



獅子會300-D1區兒童癌症防治宣導委員會今天到雲林縣口湖鄉下崙村舉辦兒童癌症防治宣導，共有學生和地方長者共約400多位服務志工聚集，由北港仁一醫院長室主任吳雅雯主講兒童癌症發生的9大警徵及防治知識，讓老少一起來防癌顧健康。

300D1區總監張秀華表示，「兒童癌症防治」是獅子會21世紀5大服務志業之一，2018年9月世界衛生組織倡議希望到 2030年癌症兒童生存率至少達到 60%，就可挽救100萬個孩子的生命，目的在於希望通過在全球和國家層面的認識，增加對兒童癌症的重視並擴大在兒童癌症護理方面提供最佳實踐的能力。

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張秀華說，每年全世界有超過30萬名兒童被診斷出癌症，為改善兒童癌症的生存率，需要支援兒童及其家庭，因有癌童的家庭遭受難以想像的社會、經濟和情感壓力，更需要大家溫暖關懷。

300D1區兒童癌症防治宣導委員會主席王嘉祐表示，此次獅子會聘請北港仁一醫院院長室主任吳雅雯擔任講師宣導兒童癌症發生的9大警徵及提早防治知識，並透過有獎徵答將防癌知識深烙在家長及學童腦中，降低罹癌率與提高治療效果。

王嘉祐說，下鄉宣導主要是要讓醫療資源缺乏的偏鄉老中青鄉親都，知道如何早期發現兒癌警徵，做好早期治療，提高治癒率。