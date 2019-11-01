台南經典小鎮鹽水後壁 《熊熊遇見你》現身8處打卡點

2019-11-01 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



交通部觀光局將2019年定為「小鎮漫遊年」積極推廣小鎮深度旅遊，台南市「鹽水區」與「後壁區」雙雙入選為臺灣三十經典小鎮。為進一步推動溪北觀光，市府觀旅局特別與卡通頻道（Cartoon Network）合作，世界知名卡通《We Bare Bears熊熊遇見你》主角三兄弟將到鹽水、後壁經典小鎮「出沒」，邀請遊客11月在台南「熊熊遇見」大大、胖達和阿極，一起拍照打卡集章拿好禮。

台南市長黃偉哲表示，今年年中提報鹽水、後壁角逐經典小鎮時，當時曾擔心一次送兩個會不會中，沒想到兩區均入選，主要是後壁有電視劇「俗女養成記」的加持，鹽水則拜武廟、蜂炮還有月津港燈節之賜，讓鹽水的觀光CP值高很多。

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黃偉哲說，鹽水不管從文化面、戲劇面或由古蹟面切入，加上鹽水美食鹽水意麵、蕃茄，都值得大家一遊再遊，再三駐足，遊客若從後壁到鹽水，一定會經過新營區，新營很多地區、很多地方也可以玩。

觀光旅遊局今天在鹽水永成戲院舉行啟動記者會，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長陳信安、鹽水區長呂煌男、後壁區長翁振祥及《We Bare Bears熊熊遇見你》的大大、胖達和阿極等為活動揭開序幕。

陳信安表示，11月遊台南經典小鎮可與《We Bare Bears熊熊遇見你》的大大、胖達和阿極進行拍照打卡集章雙重好禮抽獎活動， 11月1日至11月30日在鹽水區的永成戲院、橋南老街、八角樓、臺灣詩路，後壁區的無米樂旅服中心、烏樹林休閒園區、後壁車站、卡多利亞良食故事館等8處景點，皆可發現可愛的熊熊三兄弟身影。

11月16日（周六）下午2點半在菁寮國小中正堂有一場粉絲見面會活動，當日2點將開始發放號碼牌供粉絲們上台與《We Bare Bears熊熊遇見你》裡的三位主角明星合影留念。12月底前住宿台南合法旅宿，還能月月抽機票；喜好攝影的朋友更可以參加由台南市政府觀光旅遊局舉辦的「後壁‧鹽水」攝影比賽，最高可獲得３萬元獎金。

【打卡集章雙重好禮抽獎活動】

第一重：民眾於活動期間（11月1日至11月30日）單日在2處以上指定地點拍照上傳臉書或IG並標記#經典小鎮鹽水後壁 #熊熊遇見你，即可至兌換處兌換《We Bare Bears熊熊遇見你》小禮品。