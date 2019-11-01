讓喪禮更莊重！太保市租台糖地興建禮儀廳明年完工
2019-11-01 19:12
聯合報 記者卜敏正
／嘉義即時報導
嘉義縣太保市公所計畫以7000萬元，在善德紀念園區親寧塔西側，約1公頃台糖土地上興建禮儀廳，今天與台糖公司完成租地簽約，市長黃榮利說，禮儀廳預計明年底完工，對外將有20米道路，周邊要種植林木美化區隔，預計明年動工，將會是設備完善、功能齊全的示範級禮儀廳。
黃榮利今天在太保市民代表會副主席吳宏哲見證下，與台糖公司雲嘉區處經理張西德完成簽約，禮儀廳預定明年初發包興建，明年底完工。
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黃榮利說，興建禮儀廳案，是上一屆代表會蔡聰敏代表提案，以8比1通過，交付公所執行，就現況而言，太保市已逐步都市化，遇市民朋友家屬不幸往生，往往須移靈到外鄉舉辦治喪工作，尤其黃道吉日，禮儀廳常不敷使用，甚至利用停車場搭帳篷或地下室空間進行公奠，十分不便且有失莊重。
他說，為求興設完備，今年6月舉辦地方公廳會，聆聽各方意見，並獲多數民眾支持，租金依照台糖規定，1年約18萬元，興建完成後將有7個禮儀廳可辦理告別式，還有8個守靈廳。
吳宏哲說，太保市居住人口增加快速，近年也興建高級公寓大廈，但大廈不適合設靈堂，本案完工後，可助民眾陪伴先人走最後一段路，期盼早日完工。
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