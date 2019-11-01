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絕美七彩琉璃光宛若仙境 流動雲霧搭配慢速攝影

2019-11-01 18:48聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯觀雲海，及秋冬...
阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯觀雲海，及秋冬限定「七彩琉璃光」景觀。圖／王輝松提供
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嘉義阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，有壯觀雲海及秋冬限定「七彩琉璃光」等景觀，地方建議增設即時影像、發展觀光；攝影達人表示，即時影像有助看到雲海，但七彩琉璃光須透過長時間曝光、攝影技巧才能拍出，肉眼直視並無辦法看到這麼美的景象。

嘉義縣長翁章梁今天到阿里山，舉行第三次基層建設座談會，地方居民提出，頂石槕琉璃光宛若人間仙境，建議增設即時影像，可隨時看到美景、推展觀光，縣府認為要考慮交通等配套，將與阿管處等單位另案討論。

頂石槕長青居民宿負責人許永鴻說，增加即時影像是好事，但該處只有一條路、周邊是茶園，許多人為拍琉璃光任意停車，已影響地方居民出入，警方也多次到場勸導，建議觀光客應放慢腳步，到附近民宿住一晚，步行到該處不僅能長時間欣賞琉璃光，深夜還能仰望壯闊星空。

攝影達人王輝松說明，從頂石棹眺望海拔較低的石槕與巃頭，流動雲霧與街燈、車燈及商家燈火，交織成為變化萬千光影，遊客現場能看見壯闊雲海湧動，也能欣賞山下漂亮光影，但肉眼無法完全看到七彩琉璃光！

他說，拍攝琉璃光不僅要有好天氣、雲霧流動，還要掌握拍攝技巧，以適當光圈搭配長時間曝光，曝光時間約需40秒以上，才能拍出雲瀑流動、七彩琉璃光效果。

王輝松說，秋冬農曆15日前後若有明月補光，拍攝時間可縮短、效果也漂亮，但雲氣流動是否充足非常重要，有時上山一天也等不到，若能有即時影像掌握頂石槕雲海，攝影迷應該很歡迎。

阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯闊雲海，及秋冬...
阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯闊雲海，及秋冬限定「七彩琉璃光」景觀。圖／王輝松提供
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阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯觀雲海，及秋冬...
阿里山公路上「頂石棹」海拔約1000多公尺，透過慢速攝影能拍攝到壯觀雲海，及秋冬限定「七彩琉璃光」景觀。圖／王輝松提供
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拍攝當下若無雲海湧動，僅能拍到遠山與街燈夜景。圖／王輝松提供
拍攝當下若無雲海湧動，僅能拍到遠山與街燈夜景。圖／王輝松提供
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攝影阿里山嘉義

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