與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動
2019-11-01 17:15
聯合報 記者吳淑玲
／台南即時報導
台南市府今天舉行「臺灣三部曲歷史文化園區興建暨營運移轉（BOT）案」簽約，由熱蘭遮公司魏德聖導演與市長黃偉哲代表簽約。導演魏德聖新片計畫「台灣三部曲」將與台南市政府合作重現400年前的台江內海樣貌，場景選定在台南烏樹林糖廠118公頃，將搭建永久性場景保留轉型為「豐盛之城」歷史文化園區，預計2025年完成，市長黃偉哲表示，這是偉大的計畫，未來還有很多艱困的工作要克服，台南市府一定會全力支持。
魏德聖會後表示，土地完成簽約後才是尋找資金的開始，很感謝在一切還沒有確定前就敢投資他的天使資金，如果一年前要簽約，是沒有勇氣的，但整個計畫越想越棒越，計畫越完整，現在是想放也放不掉，不是不能放是捨不得，台南一直是台灣歷史的開端，拍400年前的台南就等於在拍台灣的歷史。
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魏德聖表示，這個計畫雖然在台南，可是代表出去的是整個台灣歷史文化觀光的入口，希望這個計畫可以打造成台灣島內的旅遊的根據地，也是外國人進入台灣的一個入口，說比較自傲的話，台南要把台灣頭拿回來，因為他做的是台灣歷史的第一頁，介紹到國際上，是透過台灣歷史第一頁，認識真正的台灣。
魏德聖說，簽約後會做土地環評及土地變更的程序 ，電影會先從其他場景先動先拍，等到這個基場地可以開始整地搭景再回來拍最後一期的拍攝。該計畫總投資規模預估高達135億元。目標是「讓世界走進台灣及台灣迎向世界的開端」。
台南市長黃偉哲表示，期待魏導帶領我們走向豐盛之城，走向過去的榮光。「一片海洋、二座城堡、三種文化、四個主題村、五部電影」，這些都是我們一直想望的。在2024年台南建城四百年的時候，這個豐盛之城，應該是建城四百年皇冠上最璀璨的一顆明珠。就文化局長葉澤山所說「開啟一道門開啟一扇窗」，豐盛之城能夠帶領臺灣、帶領台南、走向未來的豐盛。
黃偉哲指出，這是超大的計畫，不只是一部電影還是一個影城及主題村，還有許許多多可以留待讓後代子孫，認識台灣，讓外國人走進台灣的起點，這是偉大的夢想，除了土地、資金、劇本，還有很多細節需要努力，感謝魏導團隊在艱困的條件中邁開第一步，感謝行政院前院長賴清德核定為國家重大建設，促成土地取得，讓這個計畫不只是在空中飄而是落實到一個可行的計畫，但這只是一個開端，未來還有很多艱困任務要克服，台南市政府會全力協助。
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