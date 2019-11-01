親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

私菸案轉守為攻 2少校直呼：逃稅的根本是華航

首里城大火一發不可收拾 原因指向沖繩獨有紅漆

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市府今天舉行「臺灣三部曲歷史文化園區興建暨營運移轉（BOT）案」簽約，由熱蘭遮公司魏德聖導演與市長黃偉哲代表簽約。導演魏德聖新片計畫「台灣三部曲」將與台南市政府合作重現400年前的台江內海樣貌，場景選定在台南烏樹林糖廠118公頃，將搭建永久性場景保留轉型為「豐盛之城」歷史文化園區，預計2025年完成，市長黃偉哲表示，這是偉大的計畫，未來還有很多艱困的工作要克服，台南市府一定會全力支持。

魏德聖會後表示，土地完成簽約後才是尋找資金的開始，很感謝在一切還沒有確定前就敢投資他的天使資金，如果一年前要簽約，是沒有勇氣的，但整個計畫越想越棒越，計畫越完整，現在是想放也放不掉，不是不能放是捨不得，台南一直是台灣歷史的開端，拍400年前的台南就等於在拍台灣的歷史。

魏德聖表示，這個計畫雖然在台南，可是代表出去的是整個台灣歷史文化觀光的入口，希望這個計畫可以打造成台灣島內的旅遊的根據地，也是外國人進入台灣的一個入口，說比較自傲的話，台南要把台灣頭拿回來，因為他做的是台灣歷史的第一頁，介紹到國際上，是透過台灣歷史第一頁，認識真正的台灣。

魏德聖說，簽約後會做土地環評及土地變更的程序 ，電影會先從其他場景先動先拍，等到這個基場地可以開始整地搭景再回來拍最後一期的拍攝。該計畫總投資規模預估高達135億元。目標是「讓世界走進台灣及台灣迎向世界的開端」。

台南市長黃偉哲表示，期待魏導帶領我們走向豐盛之城，走向過去的榮光。「一片海洋、二座城堡、三種文化、四個主題村、五部電影」，這些都是我們一直想望的。在2024年台南建城四百年的時候，這個豐盛之城，應該是建城四百年皇冠上最璀璨的一顆明珠。就文化局長葉澤山所說「開啟一道門開啟一扇窗」，豐盛之城能夠帶領臺灣、帶領台南、走向未來的豐盛。

黃偉哲指出，這是超大的計畫，不只是一部電影還是一個影城及主題村，還有許許多多可以留待讓後代子孫，認識台灣，讓外國人走進台灣的起點，這是偉大的夢想，除了土地、資金、劇本，還有很多細節需要努力，感謝魏導團隊在艱困的條件中邁開第一步，感謝行政院前院長賴清德核定為國家重大建設，促成土地取得，讓這個計畫不只是在空中飄而是落實到一個可行的計畫，但這只是一個開端，未來還有很多艱困任務要克服，台南市政府會全力協助。

魏德聖導演（左）與台南市長黃偉哲今天下午完成「臺灣三部曲歷史文化園區興建暨營運移...
魏德聖導演（左）與台南市長黃偉哲今天下午完成「臺灣三部曲歷史文化園區興建暨營運移轉（BOT）案」簽約。記者吳淑玲／攝影
分享
導演魏德聖10月29日說明「豐盛之城」歷史文化園區計畫，整體計畫從他的新片「台灣...
導演魏德聖10月29日說明「豐盛之城」歷史文化園區計畫，整體計畫從他的新片「台灣三部曲」出發，在位於台南烏樹林糖廠北邊的土地上，挖出一片「台江內海」，重現400年前荷蘭人初到台灣的景象。中央社
分享

黃偉哲電影行政院

相關新聞

屏東家庭教育中心台江取經 盛讚大廟興學令人感動

2019-11-01 16:30

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25

嘉市議員建議 觀光加強文化行銷

2019-11-01 13:50

認識在地咖啡史 古坑咖啡故事館啟用

2019-11-01 13:40

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

老化少子化養老育兒福利問題多 嘉義市議員質詢熱烈

2019-11-01 13:21

雲林萬副愛老眼鏡上路月餘 已成功配鏡逾8千副

2019-11-01 13:19

北港鎮兩個月的童樂會 邀大家來放風箏遊老鎮

2019-11-01 12:09

不插電備災食品野炊比賽 社區媽媽：用料理撫慰災民

2019-11-01 11:11

台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01

台南農產再攻加拿大 椪柑首航

2019-10-31 23:45

台南後壁樹人國小版畫得獎多 將製作桌曆

2019-10-31 23:41

11縣市營養午餐賽 台南崇明國小亞軍

2019-10-31 23:39

挑戰人生下半場／咖啡廳結合文史 「夢想不能等」

2019-10-31 23:37

麥寮路面破損 張麗善允改善

2019-10-31 23:31

樹木染褐根病 米格魯揪15處

2019-10-31 23:24

避免影響候鳥棲息 布袋滯洪池裝光電板 今起停工到明年2月

2019-10-31 23:07

相隔1周 台南市再傳學校百人集體腸胃不適

2019-10-31 18:18

民雄台一線施工好塞 水利處：盡量趕在明年底完成

2019-10-31 17:39

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

雲林自來水壓調控影響水質 民怨：濾心2天就變黑

2019-10-31 16:58

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16

嘉市吳鳳南路沿線8年發生466件車禍 市府允諾改善

2019-10-31 15:13

台南弱勢節能補助來了！每戶最高可申請4000元

2019-10-31 14:50

無法調查水上鄉監視器招標 嘉義縣議員批「乾脆廢掉政風處」

2019-10-31 14:34

嘉市鐵路高架化保留鐵道藝術村倉庫？市府：還未定案

2019-10-31 14:09

嘉縣府團隊接連2位局處長離職 衛生局長議會開議前辭職

2019-10-31 13:49

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

衛武營舞台地板遭爆是三夾板 館方：升降機完成優化中

2019-10-31 21:51

南投溫泉季破天荒優惠 雙人小木屋平日免費住

2019-11-01 07:42

影／國外出差時「胖男」入夢 女經理奇緣成真捐200萬建廟

2019-11-01 13:17

難怪白白胖胖？邱于軒：高流董監事去年一餐吃掉5萬9

2019-11-01 15:16

公車新路線213 桃園火車站往返林口長庚更便捷

2019-10-31 20:29

影／宜蘭抓偷蛋賊 意外捕到珍稀麝香貓

2019-11-01 13:03

蚊子館停車場變金雞母 彰縣還有4座停車場招標規畫中

2019-10-31 22:04

萬聖節扮裝搞鬼 小朋友扮柯文哲出沒北市街頭超吸睛

2019-10-31 22:15

桃園鐵路地下化工程恐致「交通死亡」？環評初審仍過關

2019-10-31 19:13

天冷來泡湯！礁溪溫泉公園11月起重新開園

2019-11-01 07:12

議員憂潛艦園區成轟炸目標？林右昌：我們本來就是目標

2019-10-31 21:54

清晨粉紅下午變桃紅 秋季賞花到淡水看木芙蓉

2019-11-01 07:14

性騷擾「學姊」？ 顧問：問心無愧 柯文哲：隔離

2019-10-31 23:43

竹市推免費租借飲料杯 9家飲料店、新復珍戲院響應

2019-11-01 13:29

南迴電氣化潮州-枋寮12月20日通車 台北到枋寮最快4.5小時

2019-10-31 19:30

男子無視禁菸公告 等公車坐女學生旁抽菸被取締

2019-11-01 13:45

組改被批化簡為亂、還放議員鴿子 林右昌致歉：改善態度

2019-11-01 11:35

礁溪溫泉公園今重新開園 太魯閣馬拉松明交管

2019-10-31 23:28

歌劇院舞台地板三夾板現形？衛武營：升降機裝畢優化中

2019-10-31 23:58

原鄉童聲打動世界三大男高音來台 部落音樂難發大財？

2019-11-01 07:54

桃園航空城公司搬進高鐵站前大樓 砸540萬元裝潢

2019-10-31 19:49

象鼻岩拉起警戒繩 瑞芳區長：以後要源頭管制

2019-11-01 16:38

新中橫今起交管3個月 民眾前往玉山塔塔加注意路況

2019-11-01 14:11

侯友宜：八仙不會荒廢 朝娛樂方向走

2019-10-31 23:22

王定宇批清淤不如人 高市府：數據錯誤、別製造假新聞

2019-10-31 20:25

美食外送抽三成 侯友宜：剝削要介入

2019-10-31 23:05

108年地價稅開徵 苗縣稅務局推行動支付繳稅抽禮券

2019-11-01 07:47

與南市府完成BOT簽約 魏德聖：台灣三部曲正式啟動

2019-11-01 17:15

屏東有機玫瑰年產值破千萬 農會推入菜做好料

2019-10-31 19:48

桃市7連霸議員被判當選無效 劉茂群：一百萬個無法接受

2019-10-31 18:40

彰化縣人口負成長流浪狗倍增 動保團體陳情善待流浪狗

2019-11-01 13:18

售票機儲值溢收款 民眾痛批：北捷吃錢

2019-11-01 00:07

淡水幼兒園萬聖節走秀 伸展台上搞怪變裝

2019-10-31 20:02

秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29

一年最高6萬元！住宿式服務機構使用者補助開放申請

2019-11-01 10:24

不再是小黃！台中首支多元計程車隊上路

2019-11-01 15:48

黃柏霖建議：高雄市政府要多利用大數據分析

2019-11-01 10:01

竹縣羅馬公路改善工程竣工 增設腳踏車標線好貼心

2019-11-01 14:51

六都統籌分配款 桃園倒數第二

2019-10-31 23:15

公務員增額 桃：會考量負擔與規模

2019-10-31 23:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top