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南科擴建原地踏步 郭國文與在地父老要求開發一步到位

2019-11-01 16:34聯合報 記者周宗禎／台南即時報導

南科學園區缺地問題地方上已要求擴大多年，賴清德前年任行政院長支持擴建，地方就傳出各種意見與炒作土地風聲，但是園區西側安定區民眾多認為南科這麼多年來沒有為安定生半顆雞蛋，人口成長近乎零，擴建評估案賴清德卸任後停擺近兩年，立委郭國文今邀科管局副局長蘇振綱、請來安定區多位里長陳情，盼儘速加快進度，朝看西農場與南科ABC區同步開發。蘇振綱表示，一切還沒有定案。

郭國文說，南科三期擴建在賴清德行政院長任內就開始推動，而他年初在競選立委時也已提出政見，更在當選後安排多次會勘，總質詢時提出進度質詢，因為地方反應需求非常迫切。

地方主要反映在於，南科周遭未能形成完善生活圈，一直是地方上待解的問題，特別是高速公路以西的安定區一直未能因南科進駐發展。因為生活機能的關係，除了招募人才不易，南科人必須跑到高速公路以西地區消費，造成交通負擔，也讓溪北溪南區域發展失衡的問題無法獲得解決。

市議員林志展說，安定區雖然在南科旁，可是相較於善化、新市卻是未有相同的帶動發展，人口成長率低，希望透過南科三期擴建，來為安定帶來進步的發展。

安定區新吉里方振漢里長說，南科三期若能儘速開發，對於安定確實是相當重要的政策。文科里長蕭瑞興也說安定區有許多都是在農地上的違章工廠，若能有適當的工業區提供，則更能有安全的進步空間。

蘇振綱表示，南科擴建目前已完成初步評估，但是還有許多部分需要補強，因此還無法講說何時可以在哪邊開發。而必須在完整的評估之後，才能公布地區以及相關內容，但政策方向會聽地方的需求意見。

郭國文說，南科擴建各方關注多時也評估多時，安定區確實需要南科帶動，今天是「再度要求南科管理局能傾聽地方需求，加緊評估的時程，儘速確定政策方向，勿讓地方傳遞不實消息造成炒地皮問題，更重要的是，無論看西農場或ABC區，希望規劃時能同步開發，讓地方能夠均衡發展」。

立委郭國文與安定區里長代表要求南科三期盡速開發，科管局副局長蘇振綱（右）表示一切...
立委郭國文與安定區里長代表要求南科三期盡速開發，科管局副局長蘇振綱（右）表示一切還未定案。記者周宗禎/攝影
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