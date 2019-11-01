屏東家庭教育中心台江取經 盛讚大廟興學令人感動

2019-11-01 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



來自屏東縣家庭教育中心30多位志工及校長今天專程抵達台江取經，對海尾朝皇宮、社大台江分校結合台江16寮大廟，持續13年，推動大廟興學，營造學習型社區經驗，讚不絕口。屏東縣育英國小校長林美鐘表示，看見大廟興學把教育力量深入社區，一起來為社區服務，大廟興學經驗值得我們學習。

在大廟興學志工帶領下，屏東縣家庭教育中心一行人參訪朝皇宮與美善基金會共同推動的保生健康中心、一村一廟一樂團的代天宮，了解台江少年武藝如何傳承的文化教育方式，以及試走台灣山海圳國家綠道，以及台江社區博物館鄭家古厝的經營經驗。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

遠道而來的參訪團受到朝皇宮委員黃進南及代天宮主委吳崇鏗、鄭新讚老師等人的歡迎，並分享大家從大廟興學、台江流域學習及台江社區博物館營造經驗，促進台江與屏東兩地鄉親朋友的交流，共同營造學習型的社區家園。

吳崇鏗致詞，歡迎屏東家庭教育中心團隊參訪大廟興學，互相交流進步，這也表示多年來所支持推動的教育工作是對的，是被肯定的，也呼籲大家持續來支持，讓大廟興學的工作可以傳承下去，讓更多地方都可以共同推動。

「大廟興學經驗值得我們學習」林美鐘表示，看見大廟興學把教育力量深入社區，一起來為社區服務，感覺是最接地氣的；過程中看到在地居民投入學習，讓逐漸老化社區也有一線生機，這是社區工作很重要的地方，家庭教育中心就是要深入每一家庭。

家庭教育中心志工總幹事張秀珠指出，家庭教育做的是整個生命的歷程，從幼童、成年到婚姻，家庭教育中心也著墨很多，可是在整個終身學習上，希望可以來觀摩台江分校與在地大廟推動大廟興學的做法。