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屏東家庭教育中心台江取經 盛讚大廟興學令人感動

2019-11-01 16:30聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

來自屏東縣家庭教育中心30多位志工及校長今天專程抵達台江取經，對海尾朝皇宮、社大台江分校結合台江16寮大廟，持續13年，推動大廟興學，營造學習型社區經驗，讚不絕口。屏東縣育英國小校長林美鐘表示，看見大廟興學把教育力量深入社區，一起來為社區服務，大廟興學經驗值得我們學習。

在大廟興學志工帶領下，屏東縣家庭教育中心一行人參訪朝皇宮與美善基金會共同推動的保生健康中心、一村一廟一樂團的代天宮，了解台江少年武藝如何傳承的文化教育方式，以及試走台灣山海圳國家綠道，以及台江社區博物館鄭家古厝的經營經驗。

遠道而來的參訪團受到朝皇宮委員黃進南及代天宮主委吳崇鏗、鄭新讚老師等人的歡迎，並分享大家從大廟興學、台江流域學習及台江社區博物館營造經驗，促進台江與屏東兩地鄉親朋友的交流，共同營造學習型的社區家園。

吳崇鏗致詞，歡迎屏東家庭教育中心團隊參訪大廟興學，互相交流進步，這也表示多年來所支持推動的教育工作是對的，是被肯定的，也呼籲大家持續來支持，讓大廟興學的工作可以傳承下去，讓更多地方都可以共同推動。

「大廟興學經驗值得我們學習」林美鐘表示，看見大廟興學把教育力量深入社區，一起來為社區服務，感覺是最接地氣的；過程中看到在地居民投入學習，讓逐漸老化社區也有一線生機，這是社區工作很重要的地方，家庭教育中心就是要深入每一家庭。

家庭教育中心志工總幹事張秀珠指出，家庭教育做的是整個生命的歷程，從幼童、成年到婚姻，家庭教育中心也著墨很多，可是在整個終身學習上，希望可以來觀摩台江分校與在地大廟推動大廟興學的做法。

她說，看到社大結合在地資源很用心經營，特別是參觀90年歷史的鄭家老厝，發現鄭教授很有心，因為老厝、古物都會隨時間流逝，需要有心人才能夠維護，而這些在地經營都是經年累月持續去做，點點滴滴累積出來的，令人感動。

屏東縣家庭教育中心30多位志工及校長今天抵達台江取經，對海尾朝皇宮、社大台江分校...
屏東縣家庭教育中心30多位志工及校長今天抵達台江取經，對海尾朝皇宮、社大台江分校結合台江16寮大廟，持續13年，推動大廟興學，營造學習型社區經驗，讚不絕口。記者邵心杰／翻攝
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一行人參觀90年歷史的鄭家老厝，發現在地經營都是經年累月持續去做，點點滴滴累積出...
一行人參觀90年歷史的鄭家老厝，發現在地經營都是經年累月持續去做，點點滴滴累積出來的，令人感動。記者邵心杰／翻攝
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台江屏東縣

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