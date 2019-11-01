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台男曬貌美越南妻合照 網友爆黑暗內幕：騙局一場

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

假日到，父母通常會到公園遛小孩，但孩子玩得不亦樂乎，父母只能滑手機嗎？「食尚玩家」近期票選出北中南13座超吸睛熱門公園造景，讓父母遛小孩也能秀美照當網美，嘉義市「沉睡森林」獲選，市府說，遛小孩、當網美景點不只這些，文化公園、檜意森活村、鐵道車庫園區等，讓大小朋友感受嘉市魅力。

在地知名插畫家SMART莊信棠發揮創意，以「沉睡森林」為主題，在北門驛小公園設計系列的沉睡小動物，民眾走進公園，從各處景觀、路燈照明等，感受超可愛夢幻氛圍；不論白天晚上，都可運用不同光線、遠近對比等方式，拍出自己網美照片。這裡還有不定期裝置藝術展出，充滿驚喜新意。

沉睡森林對面有全台最大日式建築群檜意森活村，是國內第一個以「森林文創」為主題文創園區，有各類展覽、商店、餐廳、和服體驗等，園區適合拍照及親子同遊，另鄰近阿里山森林鐵路車庫園區，有如大型火車生態博物館，可近距離觸摸數台退役蒸汽火車、柴油機車、動力客車、客貨車廂及圓形轉車台等。

文化公園是來嘉必訪親子景點，園內有內凹的大草坪，除做滯洪池用途，讓親子在此席地野餐、恣意奔跑，感受季節變換不同景色，旁邊就是知名文化夜市，可就近飽足一頓，一魚兩吃，值得休閒遊玩。

市府說，嘉市是小而美城市，景點距離相近、徒步可到，又具在地特色，好玩又好拍，適合規劃1日或2日遊，歡迎家長假日帶著孩子造訪熱門吸睛景點，享受親子共度美好時光。

嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
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鐵道車庫園區與鐵車拍照留下網美母子最漂亮倩影。圖／市府提供
鐵道車庫園區與鐵車拍照留下網美母子最漂亮倩影。圖／市府提供
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嘉義市全台最大日式建築群檜意森活村，是國內第一個以「森林文創」為主題文創園區。圖...
嘉義市全台最大日式建築群檜意森活村，是國內第一個以「森林文創」為主題文創園區。圖／市府提供
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嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
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嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
嘉義市文化公園適合親子同遊。圖／市府提供
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親子文創日式建築

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