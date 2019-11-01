遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-01 14:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義市即時報導



假日到，父母通常會到公園遛小孩，但孩子玩得不亦樂乎，父母只能滑手機嗎？「食尚玩家」近期票選出北中南13座超吸睛熱門公園造景，讓父母遛小孩也能秀美照當網美，嘉義市「沉睡森林」獲選，市府說，遛小孩、當網美景點不只這些，文化公園、檜意森活村、鐵道車庫園區等，讓大小朋友感受嘉市魅力。

在地知名插畫家SMART莊信棠發揮創意，以「沉睡森林」為主題，在北門驛小公園設計系列的沉睡小動物，民眾走進公園，從各處景觀、路燈照明等，感受超可愛夢幻氛圍；不論白天晚上，都可運用不同光線、遠近對比等方式，拍出自己網美照片。這裡還有不定期裝置藝術展出，充滿驚喜新意。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沉睡森林對面有全台最大日式建築群檜意森活村，是國內第一個以「森林文創」為主題文創園區，有各類展覽、商店、餐廳、和服體驗等，園區適合拍照及親子同遊，另鄰近阿里山森林鐵路車庫園區，有如大型火車生態博物館，可近距離觸摸數台退役蒸汽火車、柴油機車、動力客車、客貨車廂及圓形轉車台等。

文化公園是來嘉必訪親子景點，園內有內凹的大草坪，除做滯洪池用途，讓親子在此席地野餐、恣意奔跑，感受季節變換不同景色，旁邊就是知名文化夜市，可就近飽足一頓，一魚兩吃，值得休閒遊玩。