嘉市議員批觀光行銷缺文化故事包裝 旅客服務特色不足

2019-11-01 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義市即時報導



阿里山腳下的嘉義市政府，積極推動觀光發展，帶動經濟消費，觀光新聞處長張婉芬上午議會工作報告，議員凌子楚等多名議員質詢，批蘭潭及嘉油鐵馬道等重要觀光景點，未用文化故事包裝，未設遊客中心，服務功能不足，缺乏吸引力，蘭潭環境未清理，落葉太多，公園多缺主題特色，城市觀光缺入口意象。

凌子楚質詢說，他走訪地方，聆聽耆老述說地方故事，蘭潭古稱「紅毛埤」，相傳為300年前荷人所鑿之埤，故稱「蘭潭」，嘉油鐵馬道過去是日治時期利用小火車鐵道闢建，是前往水上機場捷徑，二戰末期是美軍轟炸目標，觀光新聞處應利用文化故事包裝觀光景點，吸引遊客。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

他當場播放日本觀光景點遊客中心照片，批嘉市景點欠缺服務老幼族群遊客的遊客中心，沒有輪椅及嬰兒車，不友善，與觀光相關局處各自為政未整合。議員蔡文旭批觀光行銷，日本及東南亞遊客不如國旅多，錢應花在刀口上，找觀光業座談行銷，他批蘭潭環潭道路未清理，落葉太多，妨礙景觀。

議員黃大祐質詢說，外界稱市長是「公園市長」，全市多達34座公園，卻欠缺主題特色，無法吸引觀光，從國道開車下嘉義市交流道，景觀如同鄉下，嘉義市缺城市特色活力，建議設城市入口意象，在昔日嘉義八景之一的北香湖公園的湖面，增設水舞，吸引遊客。