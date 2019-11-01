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嘉市議員批觀光行銷缺文化故事包裝 旅客服務特色不足

2019-11-01 13:50聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

阿里山腳下的嘉義市政府，積極推動觀光發展，帶動經濟消費，觀光新聞處長張婉芬上午議會工作報告，議員凌子楚等多名議員質詢，批蘭潭及嘉油鐵馬道等重要觀光景點，未用文化故事包裝，未設遊客中心，服務功能不足，缺乏吸引力，蘭潭環境未清理，落葉太多，公園多缺主題特色，城市觀光缺入口意象。

凌子楚質詢說，他走訪地方，聆聽耆老述說地方故事，蘭潭古稱「紅毛埤」，相傳為300年前荷人所鑿之埤，故稱「蘭潭」，嘉油鐵馬道過去是日治時期利用小火車鐵道闢建，是前往水上機場捷徑，二戰末期是美軍轟炸目標，觀光新聞處應利用文化故事包裝觀光景點，吸引遊客。

他當場播放日本觀光景點遊客中心照片，批嘉市景點欠缺服務老幼族群遊客的遊客中心，沒有輪椅及嬰兒車，不友善，與觀光相關局處各自為政未整合。議員蔡文旭批觀光行銷，日本及東南亞遊客不如國旅多，錢應花在刀口上，找觀光業座談行銷，他批蘭潭環潭道路未清理，落葉太多，妨礙景觀。

議員黃大祐質詢說，外界稱市長是「公園市長」，全市多達34座公園，卻欠缺主題特色，無法吸引觀光，從國道開車下嘉義市交流道，景觀如同鄉下，嘉義市缺城市特色活力，建議設城市入口意象，在昔日嘉義八景之一的北香湖公園的湖面，增設水舞，吸引遊客。

張婉芬回覆說，配合中央秋冬旅遊補助，加強觀光行銷，第二波加碼夜市消費券2000萬元，市長針對公園主題特色化，研擬公園2.0版計畫推動，她表示，會加強觀光景點文化故事包裝行銷，清理蘭潭環境。

嘉義市議員蔡文旭（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員蔡文旭（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
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嘉義市議員黃大祐（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員黃大祐（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
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嘉義市議員凌子楚（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員凌子楚（右）質詢市府觀光新聞處長張婉芬（左）。記者魯永明／翻攝
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蘭潭嘉義觀光景點

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