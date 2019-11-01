秋行軍蟲肆虐 台南26區淪陷 農民質疑：防疫不力

2019-11-01 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



秋行軍蟲肆虐，台南市目前已有鹽水區、將軍區、學甲區、下營區、新營區等26區爆發疫情，但農委局防檢局只補助第一次噴藥工資一分地300元，農藥則只有「賜諾特」一種，遠不敷農民防疫所需，市議員蔡育輝認為要擊退蟲害那裡能夠沒有槍彈，要求中央加強補助。

台南鹽水等地區9月下旬陸續種植玉米等雜糧作物，未料玉米剛長出沒多久，就又發現秋行軍蟲孳生啃食葉心，令農民叫苦連天，擔心這季的收成沒了。

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市議員蔡育輝在下鄉拜訪時聽到許多農民的反映，認為中央對秋行軍蟲防疫不力，蟲害仍無減輕。蔡育輝指出，據他所知，到10月30日台南市37行政區，目前已有佳里區、鹽水區、將軍區、學甲區、七股區、新營區、麻豆區、仁德區、西港區、東山區、柳營區、安南區、善化區、安定區、下營區、歸仁區、永康區、北門區、後壁區、新市區、山上區、南區、玉井區、左鎮區 六甲區、關廟區等26區4千700多公頃農田已經「淪陷」。

蔡育輝說，目前農委會防檢局只提供使用一種防治藥物，最先是「剋安勃」，但廠商生產的所有「剋安勃」已完全沒有存貨，從10月31日起改提供「賜諾特」，另補助每分地300元的噴藥工資。

蔡育輝指出，農民反映單只用一種藥物、只噴灑一次根本不足以撲滅秋行軍蟲，有的蟲害比較嚴重的作物必須噴灑4次甚至更多，並且有時還得混搭其它藥物才能生效，令農民負擔沈重。

蔡育輝說，「防疫作業的槍彈應該要一次到位」，才能發揮撲滅蟲害的功效，否則很容易讓蟲害再「死灰復燃」，要防治就更不容易了。