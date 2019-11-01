老化少子化養老育兒福利問題多 嘉義市議員質詢熱烈
2019-11-01 13:21
聯合報 記者魯永明
／嘉義市即時報導
嘉義市面臨老化及少子化衝擊，養老長照、活動假牙補助及育嬰津貼等福利議題受關切，上午市府社會處長林家緯議會工作報告，多名議員質詢，議員鄭光宏批中央托嬰津貼縮水，又限制縣市加碼，嘉市財政佳無法加碼，不利減緩少子化。
議員黃思婷說，嘉縣已對65歲以上老人免費補助活動假牙，姊妹市新竹市也補助，多個縣市都補助，嘉市財政佳，65歲以上老人4萬多人，70歲以上2萬多人，市府以財政問題不實施，有困難可從高齡漸進實施，假牙有助預防疾病，活躍老化。
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議員戴寧說，市府明年長照預算大幅增加，但許多長輩得不到照顧，她要求為長輩做失智失能篩檢，及早發現納入長照體系。議員鄭光宏說，少子化加劇，1年新生兒低於2000人，衛福部托嬰津貼8月縮水，從6000元減為2500元，嘉市公立幼兒園少，幼幼班不足，加重父母育兒負擔。
鄭光宏批中央限制縣市加碼津貼，對財政佳市府很不公平，因競相加碼福利只對財政不佳縣市有影響，托嬰津貼加碼1年增加財源不多。議員黃露慧批社會處與教育處幼托福利未整合， 影響民眾托嬰育兒津貼申請，社會處負責0至2歲，教育處2至4歲，各自為政。
議員凌子楚說，社工訪查扶養就讀高一身障孩子單親媽媽收入，單親媽擔心被取消低收戶資格，這段期間不敢做裁縫工作，要求檢討查訪方式。議員傅大偉肯定照顧長輩花甲食堂成效，要求擴大利用社區閒置空間，納入身心障礙朋友，另利用閒置教室增加托嬰中心。
林家緯說，衛福部對縣市府能否加碼托嬰津貼未回覆，會向中央爭取，另對活動假牙補助，長照政策，社工訪查，擴大花甲食堂及托嬰中心等議題，他逐一回覆。
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