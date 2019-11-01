雲林萬副愛老眼鏡上路月餘 已成功配鏡逾8千副
2019-11-01 13:19
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣9月獲贈一萬副愛老眼鏡，凡設籍雲林縣且年滿65歲以上的長者均可配戴，原預計活動將到明年6月底止，目前已有超過8千位長者配鏡，雲林縣衛生局表示，萬副眼鏡用罄即停止補助，符合資格的長者可把握時間至配合的店家配鏡。
雲林縣衛生局長曾春美指出，雲林縣政府在銀光協會媒介無名氏支持，提供雲林縣1萬副老花眼鏡，響應的驗光所亦提供相對贊助，並為長者提供驗光配鏡服務，凡設籍雲林縣且年滿65歲以上的長者均可在縣內28家驗光所配戴。
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曾春美表示，愛老眼鏡獲得很大回響，原本活動將持續到明年6月，但才一個多月的時間，就已經配戴8千副，萬副眼鏡用罄即停止補助，為讓更多長輩能夠受惠，縣府已向銀光協會提出申請，希望盡快能傳出好消息。
雲林縣長張麗善表示，配戴不合格的鏡片，戴久了可能造成視力惡化，在縣內28家驗光所協助下，可提升配鏡品質，凡設籍於雲林縣且年滿65歲以上的長者，均為免費愛老眼鏡服務的對象，有需要長者，可把握時間攜帶身分證正本與影本前往驗光配鏡，愛老眼鏡專線（05）5373488轉分機158。
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