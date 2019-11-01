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北港鎮兩個月的童樂會 邀大家來放風箏遊老鎮

2019-11-01 12:09聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

秋高氣爽正是出遊好季節，來一場時下最夯的親子「輕旅行」，保證比帶孩子逛百貨公司來得強。擁有豐富歷史文化的雲林縣北港鎮，結合風箏、健走、角色扮演等元素，推出「北港童樂會」，提供親子放風箏踏青等系列活動，讓大家一玩到年底，不妨帶著孩子一起參加特色小鎮輕旅行。

今天小鎮輕旅行以萬聖節變裝秀啟動童樂會列車，雲林縣議員蔡岳儒、雲林縣長秘書劉玉霞及各里長等數十人參加，為童樂會熱身。

鎮長蕭永義說，11月10日在北港溪魅力河川公園推出視覺盛宴「風箏嘉年華」，率先登場除有繽紛創意風箏秀，還有DIY彩繪及奇蹟泡泡體驗、活力十足的姊姊帶動跳，讓北港溪畔吹起的歡樂旋風，無論是放風箏或是想在愜意的午後來個草地野餐的民眾，將帶來截然不同的體驗，當天並有攝影賽，邀全國攝影好手，把最絢麗溫馨的親子畫面，寫錄鏡頭中。

蕭永義說，12月7日，北港景點大公開「親子健走」，搭配小鎮景點健康又好玩，將小鎮私房景點大公開，每走三公里完成集章，可換精美小禮，並串連鎮上的歷史足跡，透過健走拉近與小鎮的距離。

蕭永義表示，12月21日推出角色扮演大賽「Cosplay in北港」作為北港童樂會的壓軸，融合多元文化創意性十足的「Cosplay in北港」，不論性別年齡，不管角色報名類別，只要對角色扮演有興趣者，都是活動最重要的主角，在一年倒數的日子換上最別緻的衣裝，登上北港朝天宮前的舞台走秀，體驗多國元素結合的古街遊行活動。

「北港童樂會」長達兩個月，期望民眾可以前來透過自己的雙腳與雙眼，紀錄北港人文之美，親自探索開台老鎮的北港。

長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂...
長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂。記者蔡維斌／攝影
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長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂...
長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂。記者蔡維斌／攝影
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長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂。記者蔡維斌／攝影
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長達兩個月的北港童樂會盛大登場，北港鎮公所歡迎大家來遊老鎮，體驗不一樣的親子遊樂。記者蔡維斌／攝影
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北港朝天宮親子健走

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