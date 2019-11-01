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台南智慧路邊停車計費 11月4日擴大到安平區

2019-11-01 10:01聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

台南市智慧路邊停車計費系統繼今年4月在東區成大周遭啟用後，第二階段將從11月4日擴大到安平區等路段，市府交通局表示，希望有效改善停車熱區供需失衡問題，提升停車格位使用效率。

「台南市智慧路邊車計費系統」預定建置2000格智慧停車格，目前第一、二階段已完成905格建置，包括東區林森路段、小東路段、東和路段、勝利路段、長榮路段、前峰路段及安平區安平路段，將持續擴建至各停車需求熱點。

台南市長黃偉哲指出，智慧停車計費系統可全天候管理停車格位，確實掌握路段中每個停車格位的使用情形，台南市「智慧路邊停車格」從今年4月啟用半年以來，成效良好，「智慧路邊停車格」路段與過去人工開單時期相比，平均周轉率成長13%，停車後可立即繳費更方便。

交通局長王銘德表示，民眾停放於「智慧路邊停車格」時，一旁的計費柱會辨識車號並紀錄停車起迄時間，不用在擋風玻璃夾繳費單；此外，系統也提供便利多元的付款方式，還可透過台南好停APP查詢智慧停車收費路段的即時剩餘格位，讓台南市的停車格「找的到、停的到、方便繳」節能、省時又便利。

王銘德指出，民眾要離開停車格時，可持電子票證一卡通或悠遊卡在計費柱感應繳費，也可在駛離後使用台南好停APP行動支付，或隔天起到4大便利超商補單繳費。為鼓勵更多民眾使用「智慧路邊停車格」，11月4日起到明年1月3日使用悠遊卡、一卡通現場繳納停車費，可打9折。

台南市智慧路邊停車計費系統繼第一階段東區啟用之後，11月4日起再擴大啟用到安平區...
台南市智慧路邊停車計費系統繼第一階段東區啟用之後，11月4日起再擴大啟用到安平區等路段。圖／台南市交通局提供
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