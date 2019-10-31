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來嘉玩偶布袋戲嘉年華 邀民眾免費體驗

2019-10-31 19:48聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義在地的布袋戲團「三昧堂」，明天至11月3日連續3天，將在嘉義縣表演藝術中心舉辦第四屆「來嘉玩偶創藝布袋戲嘉年華」，現場除了展出三昧堂自創的40尊戲偶，更將擴大展出來自各地藝術家戲迷的作品、布袋戲電影場景闖關活動等，活動全程免費，邀民眾體驗、認識嘉義。

三昧堂團長嚴仁鴻表示，從創團至今，收到許多粉絲贈送為三昧堂布袋戲偶繪製的畫作，其中包括日本戲迷蘭香津美的細密畫與青木皓璃的色鉛筆畫，及粉絲黃秋琴為心中的布袋戲偶像「天衢騰龍」，花費一年半的時間，用上百萬針繡成一幅長85公分，寬60公分直逼戲偶本尊的巨幅十字繡作品。

黃秋琴表示，她學刺繡15年了，在創作這幅作品的過程中，有時候會因為太累無法專注，但想到三昧堂這麼多年來的無私分享與努力傳承台灣布袋戲的熱血，覺得他們既然可以，自己一定也可以，最終完成時自己也很感動。

嚴仁鴻表示，活動將播放「三昧創世錄」布袋戲電影，全片有九成全都在表演藝術中心取景，現場也將另搭攝影棚在三昧堂駐館辦公室，供室內場景使用，民眾看完電影後，可尋找電影中拍攝場景進行闖關遊戲，相信能吸引更多的戲迷朋友前來，也讓「創意布袋戲」成為嘉義的另一項人文藝術特色。

黃秋琴為布袋戲偶像「天衢騰龍」製作的十字繡作品與本尊合照。圖／三昧堂提供
黃秋琴為布袋戲偶像「天衢騰龍」製作的十字繡作品與本尊合照。圖／三昧堂提供
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布袋戲粉絲黃秋琴花費一年半製成的十字繡作品也將在活動中展出。圖／三昧堂提供
布袋戲粉絲黃秋琴花費一年半製成的十字繡作品也將在活動中展出。圖／三昧堂提供
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嚴仁鴻表示，現場將會搭建小戲台，歡迎遊客體驗掌中戲樂趣。圖／三昧堂提供
嚴仁鴻表示，現場將會搭建小戲台，歡迎遊客體驗掌中戲樂趣。圖／三昧堂提供
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嚴仁鴻表示，活動期間會有三昧堂布袋戲偶的真人COSPLAY走秀表演。圖／三昧堂提...
嚴仁鴻表示，活動期間會有三昧堂布袋戲偶的真人COSPLAY走秀表演。圖／三昧堂提供
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布袋戲嘉義電影

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