工業區飄異味 台南開罰2家違規工廠
2019-10-31 18:32中央社 台南31日電
台南市政府環保局接獲民眾通報，國道1號新營交流道附近飄散異味，環保人員今天在新營工業區專案稽查時，查獲2家廠商違規，現場開立3張罰單，最高可處新台幣2000萬元罰鍰。
台南市政府環保局指出，因新營工業區工廠數量多，且產業類別龐雜，環保局特別成立專案稽查辦理深度查核，希望解決陳情民眾的困擾。
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台南市環保局指出，今天共動員22名環保稽查同仁投入，發現2家廠商分別有空氣污染防制設備儀表故障、廢棄物未依規定分類且露天貯存、廢棄物貯存地點與經環保局核准的事業廢棄物清理計畫書要求不一致等違規情況。
台南市長黃偉哲表示，改善空污一直是台南市的施政核心之一，在秋、冬兩季因境外污染源移入、且擴散條件不佳時空氣品質容易惡化，已指示環保局加強固定污染源的管制作為，為民眾健康把關。
台南市環保局長林淵淙說，針對新營工業區空污陳情問題，今年9月起啟動專案深度稽查，至今已完成17家列管廠商查核，其中11家查有污染情事，且開立15張罰單，將持續稽查並輔導廠商改善。
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