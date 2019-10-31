相隔1周 台南市再傳學校百人集體腸胃不適

2019-10-31 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



台南市上周才剛發生新市國中200多名學生集體食物中毒， 教育局今天再接獲通報永康區永仁高中有116名的師生集體腸胃不適，由於身體不適的人中，也有沒有吃營養午餐的，所以目前還沒有辦法確定到底是營養午餐有問題，還是其他的原因。

台南市政府衛生局今天接獲永仁高中通報校內多名師生發生身體不適症狀，衛生局隨即前往調查，截至31日中午共有116人出現腸胃不適症狀，其中40人就醫後診斷為腸胃炎。

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衛生局指出，該校10月30日晚間至今日上午起陸續有師生出現嘔吐、腹瀉等症狀，其中3位師生並未食用10月30日午餐，卻也出現身體不適症狀。為釐清本案發生原因，衛生局已就該校所留樣之10月30日午餐及相關學生、廚工人體檢體進行採檢，並送衛生局檢驗中心檢驗。