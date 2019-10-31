民雄台一線施工好塞 水利處：盡量趕在明年底完成

2019-10-31 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義即時報導



嘉義縣民雄鄉台一線261.3公里至262.76公里往北方向，是民雄到嘉義市的必經之路，日前因為下水道工程，將三線道的馬路限縮至單線道及路肩，造成塞車不斷，也引發民眾有「縣府在挖黃金」的抱怨，水利處表示，會盡量趕在明年底前完成。

民雄鄉公所主任秘書李國祥表示，這個下水道工程是因為原本的箱涵容量不足，雖然有定期清淤，但下大雨還是容易讓鄰近的福樂村淹水，所以向嘉義縣府表達增加箱涵的意願，今年5月左右開始施工，箱涵的水會排到民雄鄉與嘉義市交界的牛稠溪。

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嘉義縣水利處下水道工程科長孫偉騰表示，舊有的箱涵位於安全島旁，而新的箱涵會靠著舊的再做加強、延伸至第二快車道的一半，所以才會連第二快車道都圍住，目前上下班尖峰時刻會派人做交通引導，也有繞道標語，孫表示，他們會盡量趕工，早點恢復道路順暢。