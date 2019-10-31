雲林縣府與樂園救難演習 強化災害應變能力
2019-10-31 17:23中央社 雲林縣31日電
雲林劍湖山世界遊客眾多，為提升觀光遊樂業旅遊安全，營造優質安全的旅遊環境，雲林縣政府與劍湖山世界今天進行大量傷病患緊急救難演習，強化災害應變能力。
劍湖山世界從2009年開始辦理跨年煙火秀活動，是中部地區指標型跨年旅遊去處，雲林縣政府期望透過演練，強化周邊的醫療消防設施及資源整合，使每位遊客都能夠更安心的享受假期。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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劍湖山世界為提升自我救災防護能力，模擬在園區人潮眾多的遊樂設施，發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，其中遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷。
為求演練真實性，劍湖山也大規模動員250名以上工作人員及遊客，出動園區救護技術員到場為不同傷勢遊客進行傷勢包紮等適當救護處理。
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