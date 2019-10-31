查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬
2019-10-31 17:09
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市新營工業區附近迭遭民眾投訴長期飄異味嚴重危害健康，台南市政府環保局執行專案聯合稽查，今在該工業區查獲兩家廠商違規，分別依違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法相關規定，現場開立3張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。
環保局表示，針對新營工業區遭民眾陳情工廠排放異味，因工廠數量多，且產業類別龐雜，特別成立專案稽查辦理深度查核，以期解決陳情民眾的困擾。
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環保局今動員空氣及噪音汙染管理科、水汙染管理科、事業廢棄物管理科、稽查檢驗科，執行新營工業區跨科室專案聯合稽查，動員22名同仁投入，發現有空氣汙染防制設備儀表故障、廢棄物未依規定分類且露天貯存、廢棄物貯存地點與經環保局核准事業廢棄物清理計畫書要求不一致等違規情事。
經查，其觸犯「未依空汙許可操作」、「廢棄物未依規定分類且露天貯存」及「廢棄物未依許可內容存放」、「廢棄物貯存地點標示不清」部分，分別依違反空氣汙染防制法、廢棄物清理法相關規定，現場開立3張罰單，最高可處2千萬元罰鍰。
環保局長林淵淙說，台南空氣品質惡化好發於秋、冬兩季；因境外汙染源移入且擴散條件不佳時，市長黃偉哲已指示環保局加強境內固定汙染源的管制作為，為民眾健康把關。
他指出，針對新營工業區空汙陳情問題，環保局今年9月起啟動專案深度稽查，至今已完成17家列管廠商查核。其中11家查有汙染情事，開立15張罰單，裁罰金額達94萬2千元，也呼籲廠商務必依照許可證操作，以免受罰。
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