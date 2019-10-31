親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

雲林自來水壓調控影響水質 民怨：濾心2天就變黑

2019-10-31 16:58聯合報 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣斗六市有讀者向本報投訴，近日水龍頭流出來的自來水黃黃濁濁，剛換好的濾心一下子就黑掉，根本不敢使用，自來水公司雲林給水廠表示，因為季節性用水壓力不同，進行水壓調控時，導致水質變化，已加強管網排水，並持續監測中。

讀者反映，中午剛換好的濾心，半天時間就已經變黑了，這幾天一直在換濾心，「難怪有人說，賣耗材的廠商真的會賺死」，他很訝異斗六水質怎突然變差。

臉書社團《斗六人文社交圈》也有網友反映，剛換好的濾心2天就變黑，擔心刷牙洗臉用水無法過濾怎麼使用，文才貼出，就有一堆網友留言自己也是受害者。

自來水公司雲林給水廠表示，近日因為水壓調控變動，可能因此造成管網沉積物擾動，導致水質變化，目前已加強管網排水，水壓調控趨穩，出水端水質也符合規定，民眾若發現用水仍有問題，可向自來水公司反映。

雲林縣斗六市有讀者向本報投訴，近日水龍頭流出來的自來水黃黃濁濁，剛換好的濾心一下...
雲林縣斗六市有讀者向本報投訴，近日水龍頭流出來的自來水黃黃濁濁，剛換好的濾心一下子就黑掉，根本不敢使用，自來水公司雲林給水廠表示，因為季節性用水壓力不同，進行水壓調控時，導致水質變化，已加強管網排水，並持續監測中。圖／讀者提供
分享
雲林縣斗六市有讀者向本報投訴，近日水龍頭流出來的自來水黃黃濁濁，剛換好的濾心一下...
雲林縣斗六市有讀者向本報投訴，近日水龍頭流出來的自來水黃黃濁濁，剛換好的濾心一下子就黑掉，根本不敢使用，自來水公司雲林給水廠表示，因為季節性用水壓力不同，進行水壓調控時，導致水質變化，已加強管網排水，並持續監測中。圖／讀者提供
分享

水質斗六

相關新聞

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56

相隔1周 台南市再傳學校百人集體腸胃不適

2019-10-31 18:18

民雄台一線施工好塞 水利處：盡量趕在明年底完成

2019-10-31 17:39

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16

嘉市吳鳳南路沿線8年發生466件車禍 市府允諾改善

2019-10-31 15:13

台南弱勢節能補助來了！每戶最高可申請4000元

2019-10-31 14:50

無法調查水上鄉監視器招標 嘉義縣議員批「乾脆廢掉政風處」

2019-10-31 14:34

嘉市鐵路高架化保留鐵道藝術村倉庫？市府：還未定案

2019-10-31 14:09

嘉縣府團隊接連2位局處長離職 衛生局長議會開議前辭職

2019-10-31 13:49

劍湖山大規模動員250名 演練大量傷病患緊急救難

2019-10-31 12:25

小學校版畫創佳績 台南後壁樹人國小揮出全壘打

2019-10-31 12:24

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

移民署關懷網絡會議 邀雲林新住民反賄選

2019-10-31 11:29

嘉義鐵孩子巧手 廢棄鋼鐵器變身裝置藝術

2019-10-31 07:22

鐵火牛排進軍台南 和牛肉燥飯吃到飽

2019-10-30 23:34

雲林地檢署 攜社會勞動人淨山

2019-10-30 23:34

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

車禍平均傷亡人數 台南6都居冠

2019-10-30 23:28

撿菸蒂換衛生紙被罵慘 南市改加強取締

2019-10-30 22:58

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

影／小學生掃老街滿地菸蒂 問「大人為什麼愛亂丟菸蒂？」

2019-10-30 17:49

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

嘉市電動公車上路後 議員盼能延伸到嘉縣

2019-10-30 16:49

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

影／道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48

台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車

2019-10-30 13:42

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

中市東區售地驚喜 標出每坪98.8萬天價

2019-10-30 23:15

台灣堯舜禹文化學會教孝道 華夏劇場演給你看

2019-10-31 09:57

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top