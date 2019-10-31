親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

明年大學招生名額出爐 二類熱門科系指考名額大增

在中國高唱中華民國頌 劉家昌訝異陸官員竟做了這件事

布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工

2019-10-31 16:56聯合報 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義縣政府去年發包布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，廠商進駐施工，水面布滿光電板，未避開冬候鳥抵台保育敏感期，鳥友發現滯洪池原有成群鴨科候鳥不見了，批太陽能光電設施破壞候鳥棲地，縣府決定明天起到明年2月停工，避免影響候鳥棲息。

水利處長林谷樺說，得標廠商環境報告，原計畫12月到明年2月停工，避開冬候鳥棲息，因鴨科候鳥已來台棲息度冬，為免影響候鳥，提前1個月明起停工到明年2月。縣府畜產保育科說，派人調查未發現當地有珍稀保育候鳥，也未發現施工違反野保法，仍會持續調查追蹤。

縣府停工，讓踢爆此事的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘感到欣慰，他說，新塭滯洪池變光電板世界，雖然縣府稱會保留北側24公頃做生態保育區，但施工未避開候鳥抵台期，鳥群已受驚擾，恐難重返棲息。

嘉義縣鳥會理事長陳建樺說，滯洪池光電板會造成鳥類無法潛水覓食，反光刺眼會影響起降，水域環境改變讓候鳥不棲息，停工只是暫時避開今年候鳥棲息，光電板破壞候鳥棲息生態問題仍未解決，光電板應遷移到工業區，避免破壞候鳥生態，縣府招標未做環評，做生態保育替代區沒用，為綠能光電回饋金，犧牲候鳥棲地。

縣府指出，布袋滯洪池86公頃，其中62公頃設置容量最少為2萬5000峰瓩（kWp）太陽光電，廠商需支付國有財產署土地租金，售電收益回饋率15％，發電設備在水域上設置，採防鏽抗腐蝕性能浮力式電板。

嘉義縣布袋鎮滯洪池施工變光電板世界，候鳥不見了，縣府決定明天起到明年2月停工。圖...
嘉義縣布袋鎮滯洪池施工變光電板世界，候鳥不見了，縣府決定明天起到明年2月停工。圖／蘇家弘提供
分享
嘉義縣布袋鎮滯洪池施工變光電板世界，候鳥不見了，縣府決定明天起到明年2月停工。圖...
嘉義縣布袋鎮滯洪池施工變光電板世界，候鳥不見了，縣府決定明天起到明年2月停工。圖／蘇家弘提供
分享

滯洪池嘉義生態保育

相關新聞

相隔1周 台南市再傳學校百人集體腸胃不適

2019-10-31 18:18

民雄台一線施工好塞 水利處：盡量趕在明年底完成

2019-10-31 17:39

查新營工業區空汙 環保局查獲2業者最高處2千萬

2019-10-31 17:09

雲林自來水壓調控影響水質 民怨：濾心2天就變黑

2019-10-31 16:58

麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16

嘉市吳鳳南路沿線8年發生466件車禍 市府允諾改善

2019-10-31 15:13

台南弱勢節能補助來了！每戶最高可申請4000元

2019-10-31 14:50

無法調查水上鄉監視器招標 嘉義縣議員批「乾脆廢掉政風處」

2019-10-31 14:34

嘉市鐵路高架化保留鐵道藝術村倉庫？市府：還未定案

2019-10-31 14:09

嘉縣府團隊接連2位局處長離職 衛生局長議會開議前辭職

2019-10-31 13:49

劍湖山大規模動員250名 演練大量傷病患緊急救難

2019-10-31 12:25

小學校版畫創佳績 台南後壁樹人國小揮出全壘打

2019-10-31 12:24

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

移民署關懷網絡會議 邀雲林新住民反賄選

2019-10-31 11:29

嘉義鐵孩子巧手 廢棄鋼鐵器變身裝置藝術

2019-10-31 07:22

鐵火牛排進軍台南 和牛肉燥飯吃到飽

2019-10-30 23:34

雲林地檢署 攜社會勞動人淨山

2019-10-30 23:34

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

車禍平均傷亡人數 台南6都居冠

2019-10-30 23:28

撿菸蒂換衛生紙被罵慘 南市改加強取締

2019-10-30 22:58

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

影／小學生掃老街滿地菸蒂 問「大人為什麼愛亂丟菸蒂？」

2019-10-30 17:49

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

嘉市電動公車上路後 議員盼能延伸到嘉縣

2019-10-30 16:49

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

影／道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48

台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車

2019-10-30 13:42

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

「學姐」黃瀞瑩傳職場性騷擾 柯文哲：已讓雙方隔離

2019-10-31 14:42

影／高市議會總預算審查 藍綠爆發流血衝突

2019-10-31 15:44

傳性騷擾「學姊」黃瀞瑩 北市府顧問劉嘉仁：問心無愧

2019-10-31 14:48

影／單親爸帶3女兒住帆布簡陋屋 義工團動員幫忙蓋房

2019-10-31 09:54

吊車尾變前段班 林右昌：基隆是全台都市轉型最佳示範

2019-10-30 19:53

【即時短評】連年虧損肥貓多 桃園航空城公司該關了

2019-10-30 20:30

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

最強67歲男保母 16年收托17名孩子

2019-10-31 11:40

頻傳問候訊息給「學姐」黃瀞瑩 劉嘉仁：內容無不尊重

2019-10-31 16:40

基隆嶼封5年重啟 4個月登島6萬人次創4千萬觀光效益

2019-10-31 09:42

台中潭雅神自行車道禁騎電動自行車 明天開始取締

2019-10-31 10:26

水淹小腿肚！宜蘭「雨太大」部分學校停課

2019-10-31 17:17

高雄煉油廠舊址擬引進日月光！ 石油第一分會質疑黑箱

2019-10-31 12:27

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06

推通勤定期票沒效？ 桃市議員籲機捷再降價

2019-10-30 20:01

高市議會藍綠衝突 林宛蓉劉德林掛彩送醫

2019-10-31 16:05

把政府當下游 鄭文燦稱檢舉達人如地下市長

2019-10-30 22:25

台中這2區三井好市多加持土地創天價 房子愈蓋愈小

2019-10-30 23:42

葉匡時衝突中完成報告 陸淑美喊「全部交付審查」

2019-10-31 17:29

日本海軍第六燃料廠16處列歷史建築 總辦公廳古蹟審查

2019-10-30 19:19

1579基北快捷公車通勤族便利 串接兩地商圈、打卡熱點

2019-10-31 12:07

北市11月起2新制上路 攸關荷包

2019-10-30 23:54

基隆比照新北部分紅線開放夜間停車？林右昌：努力研議

2019-10-31 13:46

桃園機捷13站營收下滑 議員：不夠優惠

2019-10-30 23:32

暌違32年建醮祈求平安 這間廟拍超潮微電影預告

2019-10-31 07:38

「學姐」黃瀞瑩驚傳職場性騷擾 顧問劉嘉仁喊冤

2019-10-31 15:56

長輩邀大家打卡免費喝咖啡 大大人奉茶館豐原館開幕

2019-10-31 11:08

台北夜市打牙祭 10必吃美食出爐

2019-10-30 23:46

八里「台版迪士尼」胎死腹中 侯友宜：八仙不會荒廢

2019-10-31 13:52

三井台中港outlet到高美濕地免費接駁車明天上路

2019-10-31 15:04

基隆輕軌進展順 最快2022年動工

2019-10-30 23:46

嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32

6個字賺3萬元！台中新地標中科斜張橋徵名

2019-10-31 13:45

立委參選人掀頭份市風雨球場工程議題 市長：都有功勞

2019-10-31 14:29

揮別塞車噩夢 桃園多項交通建設啟動

2019-10-30 23:29

「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29

金門藍營立委提名人選「難產」陳玉珍建議黨內初選

2019-10-31 16:45

中市東區售地驚喜 標出每坪98.8萬天價

2019-10-30 23:15

台灣堯舜禹文化學會教孝道 華夏劇場演給你看

2019-10-31 09:57

苗栗縣南港溪驚傳大量魚屍 環保局採樣水質釐清

2019-10-30 20:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top