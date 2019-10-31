布袋滯洪池施工變光電板世界 候鳥不見縣府明起停工
2019-10-31 16:56
聯合報 記者魯永明
／嘉義即時報導
嘉義縣政府去年發包布袋鎮新塭南北側滯洪池水域型太陽能發電系統，廠商進駐施工，水面布滿光電板，未避開冬候鳥抵台保育敏感期，鳥友發現滯洪池原有成群鴨科候鳥不見了，批太陽能光電設施破壞候鳥棲地，縣府決定明天起到明年2月停工，避免影響候鳥棲息。
水利處長林谷樺說，得標廠商環境報告，原計畫12月到明年2月停工，避開冬候鳥棲息，因鴨科候鳥已來台棲息度冬，為免影響候鳥，提前1個月明起停工到明年2月。縣府畜產保育科說，派人調查未發現當地有珍稀保育候鳥，也未發現施工違反野保法，仍會持續調查追蹤。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
縣府停工，讓踢爆此事的荒野保護協會嘉義分會解說員蘇家弘感到欣慰，他說，新塭滯洪池變光電板世界，雖然縣府稱會保留北側24公頃做生態保育區，但施工未避開候鳥抵台期，鳥群已受驚擾，恐難重返棲息。
嘉義縣鳥會理事長陳建樺說，滯洪池光電板會造成鳥類無法潛水覓食，反光刺眼會影響起降，水域環境改變讓候鳥不棲息，停工只是暫時避開今年候鳥棲息，光電板破壞候鳥棲息生態問題仍未解決，光電板應遷移到工業區，避免破壞候鳥生態，縣府招標未做環評，做生態保育替代區沒用，為綠能光電回饋金，犧牲候鳥棲地。
縣府指出，布袋滯洪池86公頃，其中62公頃設置容量最少為2萬5000峰瓩（kWp）太陽光電，廠商需支付國有財產署土地租金，售電收益回饋率15％，發電設備在水域上設置，採防鏽抗腐蝕性能浮力式電板。
留言