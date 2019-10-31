膝蓋下方疼痛醫師診斷「跳躍膝」 學這3招遠離疼痛
2019-10-31 16:18
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
王姓同學是大學籃球校隊隊員，比賽將近，近日頻繁練習，突感到膝蓋前下方疼痛，尤其跳起搶籃板球時症狀更為明顯，到嘉義縣衛福部朴子醫院復健科求診，經復健科醫師羅嘉元診斷為「跳躍膝」，他提供3項運動治療，訓練股四頭肌肌力，以及伸展大腿前側肌群，避免發生跳躍膝。
羅嘉元提供三項運動治療:坐姿抬腿：坐姿時，左、右膝輪流伸直抬高、腳掌往上勾，維持用力10-15秒/次，輪流做10次。壓毛巾運動 」：身體平躺，膝關節下方墊毛巾捲，大腿用力將毛巾捲下壓，持續10-15秒/次，左、右腳輪流做10次。小腿後勾」：站立時，膝關節往後彎曲至最大角度並用同側手輔助加壓，直到大腿前側有緊繃感，持續10-15秒/次，左、右腳輪流做10次。
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羅嘉元說，「跳躍膝」醫學上稱「髕骨肌腱炎」，髕骨（膝蓋骨）位於膝蓋前方，髕骨肌腱炎即為髕骨連接至脛骨的肌腱發炎而產生疼痛。跳躍膝主要症狀為髕骨下緣疼痛，少部分患者可能出現在髕骨肌腱連接到脛骨處疼痛。
當跳躍或跑步時，此疼痛感會加劇，更嚴重者可能連坐著不動都會感到疼痛。常見跳躍膝的族群有：需要反覆做膝關節彎曲及伸直的運動，如籃球、排球、騎單車、滑雪、體操、搬運工、頻繁上下樓梯、長時間開車者。
羅嘉元指出，跳躍膝治療方法多種，急性疼痛可以口服非類固醇消炎止痛藥或冰敷減輕疼痛。物理治療可使用儀器治療，如：超音波、雷射及經皮電刺激止痛。護具可使用「髕骨加壓帶」。若上述方式仍無法有效緩解疼痛，可接受「超音波導引注射」治療，透過高解析度超音波，可看到髕骨肌腱病變或發炎處，將藥劑在超音波導引下，準確注射髕骨肌腱周邊，緩解疼痛症狀。
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