麥寮大車出入頻繁 路面破損、車禍多地方盼改善

2019-10-31 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林即時報導



雲林縣台61線、縣156線道與麥寮鄉三盛村工業路，是當地居民和台塑六輕工業區員工來往工業區或聯外的重要聯絡樞紐，但常有大客車、大貨車經過，路面破損嚴重，經常發生多起車禍，讓居民擔心受怕、怨聲載道。

雲林縣警察局統計資料，雲林今年1月1日至10月10日止，砂石、大型車輛發生交通事故計有86件，共造成7人死亡91人受傷。

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縣議員林建鴻說，不論是大條路或鄉間小路大車流量大，只要在路口煞車或是停留時間長，往往導致路面塌陷或破損，長久下來造成許多車禍事故，7、8年來至少發生10次死亡車禍。

他表示，這些道路都是一般的瀝青混凝土，該區鄰近工業區大客車多，尤其是台61線旁的施厝寮等聚落，盼縣府除整復路面，也期望鋪設硬度較高的鋼筋混凝土路面。

雲縣府工務處長汪令堯指出，鋪設鋼筋混凝土是好的想法，但其成本高出瀝青混凝土5倍，且得鋪50公分高、工期較長，容易影響交通。

汪令堯表示，目前將會同地方、縣警察局等相關單位到各路段會勘，優先設置路段號誌、標誌，並針對破損嚴重的路段重新鋪設，至於是否鋼筋混凝土，將統計路段交通量、大車進駐點、大車停留時間再做評估。

另外，往來麥寮、崙背重要幹道的縣道156線，已年久失修、重車出入頻繁，在縣長張麗善等人努力下，已像向中央爭取2億元補助，預計年底前發包，明年11月完工。