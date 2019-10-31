雲林科技大學智慧生活競賽 平衡遊樂器材獲評審團大獎

2019-10-31 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ／雲林縣即時報導



雲林科技大學為培養學生創新思考模式，4年前開辦Makeer競賽，今年以智慧生活為主題，舉辦雲科智慧生活創新應用競賽，吸引許多學生報名，最後由創意生活設計系學生以彈珠台、蹺蹺板為概念設計出的進階版平衡遊樂器材奪得評審團大獎。

智慧生活創新應用競賽吸引工程學院、設計學院、管理學院及未來學院等4個學院學生參賽，雲科大研發長翁萬德表示，參賽作品皆具有高度創意性及商品化的價值，由6名產業專家及學研教授擔任評審，評分標準依設計、技術、創意、商品化等面向計分，共選出11組獲獎團隊，頒發獎金及禮券為獎勵。

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今年參賽團隊不乏關注高齡化社會的作品，包括輕便泡茶機、青銀共騎、可以室內定位的智慧輪椅、智慧助行器等，都是特別針對老人研發的作品，另外也有可以偵測衛生紙數的智慧衛生紙盒、可遠端遙控的水牛仔救生圈、智能燈具等作品。

評審團大獎有獎金一萬元及禮券一萬元，獲獎團隊「童心協力」團隊成員為創意生活設計系學生許瀞分、洪孟瑋、劉彥沛、李畇寬，該作品以回顧童年時期的彈珠台、蹺蹺板設計出主體，為蹺蹺板及迷宮組合而成的進階版平衡遊樂器材，利用平衡原理操控此遊具，使中心迷宮中的彈珠成功進洞，可以訓練兒童的平衡感，也是一項適合4至6歲孩童的益智遊樂器材。