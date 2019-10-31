台南百貨周年慶開打 南紡明天推出集心5倍送優惠

2019-10-31 15:57 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



年底又是各家百貨公司周年慶大戰之際，受到景氣與網購影響，對百貨業者來說周年慶是絕不能輸的一仗，各家紛紛推出各項優惠，由於項目繁雜，讓消費者看得眼花瞭亂，但預先做好功課，才能趁著周年慶搶到真正的便宜。

南紡周年慶已經展開，為了讓消費者加碼採購，明天推出限時一天、史無前例的「心心集樂趣 滿額集心送 超級有心5倍送」，當日消費滿1000元可換5顆心，集滿超低門檻就可換得會員點數和抵用券，當日預估送出佰萬現金，同時還可參加點數大回饋活動及聯名卡回饋活動，超值回饋直逼週年慶首四日，要讓民眾輕鬆賺滿荷包。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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南紡指出，5倍送相當優惠，集滿15心、28心、68心、168心、288心，分別可兌換250點會員點數、600點會員點數、800元抵用券、2300元抵用券、4500元抵用券，買越多送越多的5倍回饋，要讓民眾輕鬆達成兌換門檻，現金回饋享不完。

全館更加碼舉辦「點數大回饋」活動，31日起至11月3日，民眾當日持會員紡卡Fun Card可用超低門檻200點會員點數換得100元抵用券、350點會員點數換得200元抵用券，參加「心心集樂趣 滿額集心送 超級有心5倍送」所換得的會員點數，即可趁此波低門檻回饋活動進行兌換，會員點數將輕鬆變現金。