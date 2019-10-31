台南弱勢節能補助來了！每戶最高可申請4000元
2019-10-31 14:50
聯合報 記者修瑞瑩
／台南即時報導
為降低弱勢族群的用電負擔，台南市環保局推出弱勢家庭節能改造補助辦法，即日起到11月底受理申請，凡台南偏鄉16區的弱勢族群，都可以申請，汰換家中的耗能設備或室內降溫改造，每戶最高補助4000元。
環保局表示，補助對象為本市偏遠地區（白河區、柳營區、六甲區、七股區、後壁區、東山區、官田區、北門區、山上區、玉井區、將軍區、楠西區、南化區、大內區、左鎮區、龍崎區），且符合公告第1、2、3款低收入戶、獨居、身障、急難家庭及邊緣戶等弱勢族群，提供耗能設備汰換或室內降溫改造等補助，以降低弱勢族群用電負擔，執行期限至108年11月30日止，或至經費用罄為止，總補助費用200萬元。
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市長黃偉哲表示，建構低碳城市及打造永續家園是市府對於市民不變的承諾，也是團隊共同努力的目標，在「台南市低碳城市自治條例」公告後，已積極推動各項節能減碳及城市永續發展政策，今年延續進行弱勢家庭節能改造補助，除可以減少電費負擔及碳排放量，並可落實社會福利創造三贏。
環保局長林淵淙表示，若以每戶平均汰換4盞4呎燈具估算，每盞由40W傳統T8燈管汰換為20W LED節能燈管，每日使用時數為8小時，預估每戶1年約可省下約233.6度電，總計本計畫可減少62.25公噸碳排放量，並協助弱勢族群省下1年約35.04萬元電費，不僅達到減輕弱勢族群能源消費負擔目的，亦對我國溫室氣體減量具有貢獻。
相關文件可至環保局首頁/便民服務/文件下載/「108年臺南市弱勢家庭節能改造補助辦法」(http://bit.ly/2NiRGdl)或臺南市咱ㄟ低碳城市網/文件下載/108年/「108年臺南市弱勢家庭節能改造補助辦法」(http://bit.ly/2NjlBC5)下載。
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