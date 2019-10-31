無法調查水上鄉監視器招標 嘉義縣議員批「乾脆廢掉政風處」
2019-10-31 14:34
聯合報 記者魯永明
／嘉義縣即時報導
行政院去年核撥各鄉鎮市公所千萬元紅包，水上鄉公所上網招標花費900萬元，在鄉內道路、重要路口，增設約450組1800支監視器，完工後廠商財務出問題，維修找不到人；議員詹琬蓁上午質詢政風處長王鈞陶，要了解調查招標情形，王答覆「行政調查不能越權」，引起詹琬蓁不滿說「乾脆廢掉政風處算了!」。
水上鄉長劉敬祥說，鄉公所依採購法招標，得標廠商未落跑，因其財務無法負擔後續維護，已找其他廠商接替，公所會依約要求廠商履約，公所對監視器品質絕對有要求。
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他強調，公所有自治權，這是行政院直接撥給公所經費，不必提交資料給縣府，代表會也有監督權責，詹議員對公所監視器採購質詢「越權」， 打臉代表會，若議員認為有問題，請具名檢舉。
政風處長王鈞陶工作報告，詹琬蓁質問說，上次政風處工作報告，她針對水上鄉招標監視器，要求提交資料，至今未看到，為什麼？王鈞陶說，行政調查不能越權，詹議員不滿說，政風處連向公所要資料調查都不能，那要政風處做什麼？乾脆廢掉算了，王鈞陶說，公所政風人員要資料，鄉長不提供；詹愈聽愈火說「那政風處有什麼作用?」，王鈞陶說，會再調查了解。
行政院去年初以稅收有盈餘，將統籌分配稅款剩餘款，分配核撥全國各鄉鎮市公所千萬元，各公所統籌運用，水上鄉考量轄區台一線通過，南北緊鄰台南、嘉市，又有二座交流道，車流、人口多，決定增購監視器，但近期村民聯絡廠商維護，發現「廠商不見」，公所依程序將押金90萬作為監視器維修費用。
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