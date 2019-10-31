嘉市鐵路高架化保留鐵道藝術村倉庫？市府：還未定案

2019-10-31 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／ 嘉義市即時報導



嘉義市議員張秀華今天在議會指出，嘉市鐵路高架化在即，北興街有17戶台鐵土地承租戶，同意徵收，但鐵道藝術村的5處藝術倉庫，申請歷史建築物鑑定，若通過保留後對承租戶情何以堪？難道是「只准州官放火？」；交通處長鄭君健回應，還在文化局審議程序中，列冊追蹤還未定案。

張秀華說，目前嘉義市鐵路高架化進度略為超前，但在審議鐵道藝術村的歷史建築前間，是否會影響臨時軌、永久軌的工期？推展至今，還有沒有遇到其他徵收困難？

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鄭君健說，鐵路高架化的工程進度沒有受影響，因為臨時軌或永久軌沒有用到五處倉庫的用地，但是未來車站周邊地區的開發，可能會有影響。

針對鐵路高架化範圍內，公有建造物及附屬設施群自興建完工逾50年者，依據文化資產保存法進行文化價值評估。目前評估結果為鐵道藝術村零擔倉庫、5號倉庫、北興街37-7號倉庫、北興街37-10附2號倉庫和丸三倉庫列冊追蹤。

他說，鐵路高架化不只有鐵路開發，還有周邊地區的發展，才能帶動繁榮，但或許會影響具有文資意義的建築，市府將會以文化保存與地區開發兼容的方向建設。

張秀華說，另外鐵路高架化後，嘉雄、北興和博愛陸橋等處要拆除，可能會面臨交通黑暗期，也希望市府在動工拆除前應有完善交通動線規畫。