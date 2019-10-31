觸口教育中心刨除褐根病樹木 林管處：遊客勿近
2019-10-31 14:44中央社 嘉義縣31日電
阿里山公路旁的觸口自然教育中心，有15處的樹木染褐根病。嘉義林管處今天表示，目前正實施外科手術，將樹木連根刨除焚毀，再進行土壤消毒，遊客請勿進入防治區域。
林務局嘉義林區管理處作業課長康素菁今天表示，觸口自然教育中心日前陸續發現樹木異常生長，請來褐根病偵查犬嗅出感染區域後，採集林木檢體，確診15處染病，目前正啟動根除褐根病外科手術和藥劑防治方法，務求防治工作滴水不漏。
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康素菁說，因為染病樹木分散，防治作業預計至明年3月底才結束，這期間教育中心正常開放，防治作業區域，請遊客不要靠近，以免發生危險。褐根病防治工程必須掘出及撿除病根，集中送運焚毀，在現場設阻絕溝，消毒染病的土壤，再經回填、灌水及緊密覆蓋塑膠布等步驟後，工作才算完成。
康素菁說，樹木是否染褐根病菌，可以借由植物外觀黃化、萎凋、小葉化、落葉、樹冠葉片變得稀疏，或樹皮內面出現不規則黃褐色網紋等病徵來判別。病菌會透過根系接觸、孢子傳播、人為移植帶菌林木等因素，感染原本健壯的樹木，破壞其韌皮部、維管束，影響養分及水分的吸收與運輸，導致枯萎死亡。
康素菁強調，民眾如發現行道樹、景觀樹、珍貴老樹等林木生長異常，可向相關單位反映或洽林業試驗所諮詢，早期預防早期治療，降低病菌擴散其他健康林木的機會。
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