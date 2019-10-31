劍湖山大規模動員250名 演練大量傷病患緊急救難
2019-10-31 12:25
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
為提升觀光遊樂業旅遊安全，雲林縣政府今天會同雲林消防局、衛生局等單位，前往劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，盼加深防救及狀況應變處置能力。
此次演練模擬在園區人潮眾多的遊樂設施，發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，造成現場遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷，場面相當逼真。
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為求演練真實性，劍湖山也大規模動員250名以上工作人員及遊客，以逼真傷口扮成傷患，出動園區專業救護技術員到場，為不同傷勢遊客進行傷勢包紮等適當救護處理。
縣長張麗善表示，劍湖山世界每年吸引140萬以上人潮，並從2009年開始辦理跨年煙火秀活動，是中部地區指標型跨年旅遊去處，透過這次演練強化周邊的醫療消防設施及資源整合，讓遊客都能安心遊玩。
園區人員立即成立緊急應變小組，並請求警衛消支援、通報系統建立、安撫遊客及疏散、檢傷分類及救護處置，同時配合警衛消單位作業，在短時間內能夠迅速將傷患後送及排除狀況。
劍湖山總經理王瑞堂說，園區內每一項遊具都配置一位「責任擔當者」，目前共有42名「責任擔當者」負責把關24項水陸設施的安檢與遊客安全。
另外，還有水上安全合格救生員12名、專責專業護理人員5名，救護技術員19名，5處常設救護站及5座AED，以高於法規標準進行園區第一線救護人員編制，期望提升園區人員的應變能力。
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