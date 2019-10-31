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劍湖山大規模動員250名 演練大量傷病患緊急救難

2019-10-31 12:25聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

為提升觀光遊樂業旅遊安全，雲林縣政府今天會同雲林消防局、衛生局等單位，前往劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，盼加深防救及狀況應變處置能力。

此次演練模擬在園區人潮眾多的遊樂設施，發生歹徒惡意丟擲物品縱火及持槍傷害遊客事件，造成現場遊客驚嚇四處逃竄及多名遊客重傷，場面相當逼真。

為求演練真實性，劍湖山也大規模動員250名以上工作人員及遊客，以逼真傷口扮成傷患，出動園區專業救護技術員到場，為不同傷勢遊客進行傷勢包紮等適當救護處理。

縣長張麗善表示，劍湖山世界每年吸引140萬以上人潮，並從2009年開始辦理跨年煙火秀活動，是中部地區指標型跨年旅遊去處，透過這次演練強化周邊的醫療消防設施及資源整合，讓遊客都能安心遊玩。

園區人員立即成立緊急應變小組，並請求警衛消支援、通報系統建立、安撫遊客及疏散、檢傷分類及救護處置，同時配合警衛消單位作業，在短時間內能夠迅速將傷患後送及排除狀況。

劍湖山總經理王瑞堂說，園區內每一項遊具都配置一位「責任擔當者」，目前共有42名「責任擔當者」負責把關24項水陸設施的安檢與遊客安全。

另外，還有水上安全合格救生員12名、專責專業護理人員5名，救護技術員19名，5處常設救護站及5座AED，以高於法規標準進行園區第一線救護人員編制，期望提升園區人員的應變能力。

雲林縣政府今天在劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，過程逼真。記者李京...
雲林縣政府今天在劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，過程逼真。記者李京昇／攝影
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雲林縣政府今天在劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，過程逼真。。記者李...
雲林縣政府今天在劍湖山世界主題樂園進行大量傷病患緊急救難演習，過程逼真。。記者李京昇／攝影
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劍湖山世界跨年衛生局張麗善

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