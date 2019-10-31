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小學校版畫創佳績 台南後壁樹人國小揮出全壘打

2019-10-31 12:24聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

屬「迷你」小學的台南市後壁區樹人國小，參加108學年度南市學生美術比賽創佳績，在版畫類中、高年級組14件作品全上榜，更囊括中高年級版畫雙料冠軍，另有3件設計類作品亦獲獎，成績相當亮眼。

值得一提的是，樹人國小校友也是晨安公司董事長楊佩正，在國外獲悉學弟妹們優秀表現，隨即指示公司進行2020年客製文創版畫桌曆規畫，這是連續第四年採用樹人國小師生作品製作桌曆，也是給學弟妹和母校最大鼓勵。

樹人國小今天開記者會分享這次得獎喜悅，校長劉裕承說，耀眼成績背後，要歸功於樹人美術團隊堅持及理念，其實不論每一年成績如何，最重要的是一貫的信念，就是堅持全員創作教育理念，讓全校三年級以上每位孩子都有創作刻版畫機會，而不是只挑部分菁英學生參與創作，也不是為比賽而創作，這才是藝術教育的價值。

他說，受限於每一組只能送件7件名額限制，美術團隊挑選作品自然傷透腦筋，盡量讓沒有參賽過的孩子作品有機會亮相，不去在意最後得獎成績如何，每一年成績都讓學校驚喜不已。

劉裕承說，今年學校美術教育 由年輕新血趙培茹老師接便大放異彩，要感謝吳鴻滄、洪千婷老師不吝提供美術經驗指導，才能讓樹人的美術教育傳奇無縫接軌。

台南市後壁區樹人國小參加南市學生美術比賽創佳績，在版畫類中表現搶眼。圖/學校提供
台南市後壁區樹人國小參加南市學生美術比賽創佳績，在版畫類中表現搶眼。圖/學校提供
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