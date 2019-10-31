移民署關懷網絡會議 邀雲林新住民反賄選
2019-10-31 11:29
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
移民署南區事務大隊雲林縣服務站召開「新住民關懷網絡會議」，邀請縣內20幾個從事新住民工作的機關團體與會，說明移民法第31條的修正草案要點、反賄選等議題。
雲林縣服務站主任黃玟晸表示，新住民在臺生活會遇到的問題十分多元。為了能夠完善落實移民輔導工作，服務站每年舉辦一次網絡會議，移民法第31條修正後，旨在保障外籍配偶與未成年子女的家庭團聚權。
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此外，因應明年1月即將舉辦總統、副總統及立法委員選舉，會中特別邀請雲林地檢署政風室主任劉孟政宣導反賄選。
劉孟政首先介紹賄選型態，並重申檢舉賄選，總統、副總統選舉部分最高可領取1500萬元，立委選舉部分則有1000萬元的檢舉獎金，希望大家一起來反賄。
黃玟晸說，取得身分證或是新二代擁有投票權的人口越來越多，為避免新住民們因語言、文化不同而在不諳法令涉入賄選陷阱，經劉主任詳盡宣導反賄選，期望在場的網絡夥伴們能知悉「不買票、不賣票」重要性。
也呼籲民眾如有發現賄選情事，可以馬上撥打雲林縣服務站檢舉專線05-5345971，一同為維護民主與廉潔的社會努力。
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