「超乎想像搶手」 台南農產品外銷加拿大 業者加碼採購

2019-10-31 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南農產品外銷加拿大反應好，市府農業局今天在麻豆舉辦「台南優質農產品再銷加拿大」記者會，宣布台南青皮椪柑首次開啟北美洲外銷里程，這次將有椪柑、柳丁、火龍果、大白柚、西瓜等18.57公噸的台南農產品與加工品，前進加拿大市場。

市長黃偉哲表示，台南的水果相當優質，持續外銷加拿大，從年初的鳳梨到芒果、文旦、柳丁、椪柑、白柚，椪桔有「吉利」之意，柳丁可PK香吉士，火龍果品質更不用說，持續的創造佳績。

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市府還會努力將最好的水果與健康栽培的水果外銷到加拿大，替農民爭取更好的收益，讓水果外銷打下更好的知名度，讓外國消費者一試成主顧，相信明年台南的水果外銷，開展會更好。

黃偉哲強調，今年台南水果外銷沒有減少，反而比去年增加，雖然今年水果產量增加，但外銷價格並沒有掉，增加農民整體收益，如鳳梨的產量與價格都比去年好，文旦的價格比也去年好，沒有發生隨意丟棄的事情，感謝大家一起通力合作，替台南水果打開通路。

引進台南水果與農產加工品到加拿大的國華台灣食品公司董事長周怡華表示，加拿大從東到西有十個省分，公司都有銷售通路，至今已引進4四千多種台灣的產品到加拿大銷售，成功打進大賣場、藥妝店、華人超市、泡沫紅茶店、小學、大學等，都賣得很好；尤其今年首次引進麻豆紅柚，一天就賣光，超乎想像，消費者買紅柚幾乎用搶的，或許明年她要引進一個貨櫃的紅柚，到加拿大賣。

農業局表示，台南市今年九月在加拿大國華超市舉辦「台南文旦暨農產加工品」展售會，首批採購台南文旦、凱特芒果、關廟麵、毛豆等產品，採購金額6百萬元，因銷售暢旺，追加兩次空運火龍果與芭樂及一百箱紅柚，還有外銷新加坡也有300多萬元。