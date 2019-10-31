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嘉義鐵孩子巧手 廢棄鋼鐵器變身裝置藝術

2019-10-31 07:22聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳，50歲從製作廣告看板退休之後，轉換跑道，選擇到回收場撿不鏽鋼鐵器，改造成一個個可愛的裝置藝術，全台幾乎都有他的作品，賴銘傳表示，希望未來當外地人看到鐵製成的作品，會想到嘉義，進而促進在地觀光。

一件用不起眼的廢棄鐵塊拼起焊接製成的馬，需要用4000顆鐵塊、每天10小時、一共22天，慢慢焊接才能完成，這還僅僅是賴銘傳的其中一件作品，賴銘傳說，每一件鐵器都有屬於自己的故事，他將這些鐵器撿回來，是希望能讓他們重新被看見，即使他以後不再做了，這些裝置藝術也可以代替他存留在世上。

賴銘傳表示，他原本從事廣告看板創作，平時會畫油畫，但是考量到做廣告看板不能隨心所欲創作，須看顧客臉色，而油畫保存時間無法長久，他就思考什麼類型的藝術作品，才能永久保存，又可以帶動地方特色，成為觀光勝地。

他到全台觀摩各種地方藝術、文化館等，才想到可以運用回收的不銹鋼鐵，製成裝置藝術，將別人不要的廢棄物變身，成為可永久保存，且好整理的藝術作品，直到2015年他就以嘉義鐵孩子的名號，在全台各地創作。

賴銘傳預計，過幾年會將這些作品的所在地，製成一張旅遊地圖，讓遊客可以跟著他的作品，全台走透透，目前最南到台南走馬瀨、最北的桃園、新竹，甚至東北遼寧省都有賴銘傳的作品。

因為賴銘傳只有一台焊接機，如果受邀到學校講課，也只能20多名學生共用一台焊接機，常常有人問賴銘傳，每天花這麼多時間做，真的有賺錢嗎？賴銘傳笑笑回答，因為材料都是回收撿的，他可以用時間換民眾對嘉義鐵孩子的好奇，吸引大家來看，那就是值得的了。

賴銘傳表示，這隻馬需要用4000顆廢棄鐵塊，一顆一顆慢慢焊接才完成，花了他每天1...
賴銘傳表示，這隻馬需要用4000顆廢棄鐵塊，一顆一顆慢慢焊接才完成，花了他每天10個小時，22個工作天。記者陳玫伶／攝影
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賴銘傳表示，這隻馬需要用4000顆廢棄鐵塊，一顆一顆慢慢焊接才完成，花了他每天1...
賴銘傳表示，這隻馬需要用4000顆廢棄鐵塊，一顆一顆慢慢焊接才完成，花了他每天10個小時，22個工作天。記者陳玫伶／攝影
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賴銘傳目前正在為今年12月的嘉義花海節做準備，預計會製成蝴蝶的造型。記者陳玫伶／...
賴銘傳目前正在為今年12月的嘉義花海節做準備，預計會製成蝴蝶的造型。記者陳玫伶／攝影
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2015年之後，賴銘傳開始做鐵製裝置藝術，目前他的作品在全台幾乎都看的到。記者陳...
2015年之後，賴銘傳開始做鐵製裝置藝術，目前他的作品在全台幾乎都看的到。記者陳玫伶／攝影
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嘉義裝置藝術廣告

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