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嘉市電動公車 年底上路

2019-10-30 23:32聯合報 記者李承穎／嘉義市報導

嘉義市公車都將換成電動車，不僅節能減碳，低底盤的設計也方便身障者和長輩上下車。 ...
嘉義市公車都將換成電動車，不僅節能減碳，低底盤的設計也方便身障者和長輩上下車。 圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠昨天在議會施政報告指出，明年度22輛公車將全數採用電動車，將是全國唯一全面換成「電動公車」的縣市，希望建構完整的綠色大眾運輸網，最快今年底就有一條電動公車路線上路。

嘉義市府4月評選出未來電動公車業者國光客運，目前已進入營運籌備期，國光客運設計的電動車甲類可載運55人，乙類30人，皆全車低底盤，方便長輩和身障者上下車，也正設置充電設備和路線會勘。

嘉義市議員張秀華說，要讓嘉義市的機車族能夠選擇電動公車，才能達成節能減碳的理想；市議員戴寧則建議，公車路線可延伸到嘉義縣，讓工業區的就業人口也方便通勤。

市府交通處長鄭君健說，依據交通部「公共運輸補助電動大客車作業要點」，中央將補助業者購車，市府則編列3千萬預算補助業者營運虧損，未來將增設站點擴大公車路網，也研議推出免費搭車政策，提升民眾搭乘意願，若運量高會將路線延伸到嘉義縣。

電動公車將行駛忠孝幹線、中山幹線及台灣好行公車路線，尖峰班距15到20分鐘、離峰班距20到30分鐘，每日公車班次為168班，未來車體將漆上紅、黃和綠，以區分這3條不同路線。

市府明年也編列1728萬的公共自行車預算，規畫建置600輛以上自行車及以及50個站點，將結合電動公車打造低碳、慢活城市。

公車嘉義國光客運

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