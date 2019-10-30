「學姐」黃瀞瑩三重助選逛夜市 見人潮「嚇到」

2019-10-30 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



台灣民眾黨三重立委參選人李旻蔚今邀請「學姐」黃瀞瑩到三和夜市，2人還一同直播介紹美食，李旻蔚說，三重人情味很夠、美食也很多，很開心可以帶學姐逛夜市。黃瀞瑩則說，來之前還有一點忐忑，看到很多人潮有點嚇到她。

黃瀞瑩說，現在工作比較忙，比較少有時間來逛夜市，感謝李旻蔚邀請她來一起逛三和夜市，李旻蔚對三重有很多想法，透過直播與掃街過程中，李旻蔚也可透露出未來對三重的想像。

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李旻蔚將面臨現任立委民進黨籍的余天，以及與國民黨合作的無黨籍李翁月娥，李旻蔚說，她在三重長大，大學畢業後也在父親、市議員李余典的服務處工作，她對三重的認同感、感情是所有參選人裡面，最有感的參選人。

不過代表民眾黨是否與民進黨有瓜分選票狀況，李旻蔚指出，她是用心想要為三重做事情，如果所有待人處事跟政策，都以政黨為考慮的話，其實不是熱愛這個土地，不是熱愛台灣，她會用政策說服市民與長輩。

至於會不會被貼標籤為「政三代」，李旻蔚說，對區公所、商圈、社團、市府政策都有著手研究，政三代是一個助力，大家認同她阿公當市長對三重的建設，父親當代表、議員，母親當市民代表，一路走來都是以服務市民為優先，希望給她機會，可以把地方聲音傳達到中央。