後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保
2019-10-30 20:06
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市後壁國小兩株百年老榕樹本月遭特定人士蓄意「下毒」，其中一株病況較嚴重，迄今呈現大量落葉枯萎恐不保，消息傳出，地方譁然氣憤不已，警方受理後持續釐清中。
有讀者向本報投訴指稱，後壁國小本月17日發現校園內兩株百年老榕樹大量落葉，靠近民宅的其中一株，更是整株枯萎。看到昔日綠意盎然老樹，如今垂死慘況，令人不忍。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
經校方進一步發現，較嚴重這株底部有遭人鑽孔灌藥，研判是蓄意行為，17日當日已經向鄰近派出所報案。校方近日來除前往農藥購買營養藥搶救也向市府農業局求助，希望將其中一株列為珍貴老樹保護，避免再受害。
「是跟樹有何深仇大恨？怎麼下得了手！？」後壁國小校長吳建邦晚間感慨說，一株老樹要經歷多久、多少人呵護，才能茁壯成為歷屆校友們共同回憶。當事人這樣的惡劣行徑，除斬斷了師生們曾有回憶，也葬送老樹生機，看到眼前老樹逐漸成殘枝，師生們都相當難過。
留言