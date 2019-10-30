親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

海陸女兵爆營內寢室偷拍同袍 裸照流上網瘋傳

後壁百年老榕樹遭下毒 大量枯萎恐不保

2019-10-30 20:06聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

台南市後壁國小兩株百年老榕樹本月遭特定人士蓄意「下毒」，其中一株病況較嚴重，迄今呈現大量落葉枯萎恐不保，消息傳出，地方譁然氣憤不已，警方受理後持續釐清中。

有讀者向本報投訴指稱，後壁國小本月17日發現校園內兩株百年老榕樹大量落葉，靠近民宅的其中一株，更是整株枯萎。看到昔日綠意盎然老樹，如今垂死慘況，令人不忍。

經校方進一步發現，較嚴重這株底部有遭人鑽孔灌藥，研判是蓄意行為，17日當日已經向鄰近派出所報案。校方近日來除前往農藥購買營養藥搶救也向市府農業局求助，希望將其中一株列為珍貴老樹保護，避免再受害。

「是跟樹有何深仇大恨？怎麼下得了手！？」後壁國小校長吳建邦晚間感慨說，一株老樹要經歷多久、多少人呵護，才能茁壯成為歷屆校友們共同回憶。當事人這樣的惡劣行徑，除斬斷了師生們曾有回憶，也葬送老樹生機，看到眼前老樹逐漸成殘枝，師生們都相當難過。

從空中鳥瞰 校園內可明顯看到兩株老榕樹，對照當前慘況，師生難過不已。圖／翻攝自g...
從空中鳥瞰 校園內可明顯看到兩株老榕樹，對照當前慘況，師生難過不已。圖／翻攝自google map
分享
台南市後壁國小百年老榕樹遭人下毒，呈現大量枯萎，生機恐不保。圖／讀者提供
台南市後壁國小百年老榕樹遭人下毒，呈現大量枯萎，生機恐不保。圖／讀者提供
分享

下毒

相關新聞

「學姐」黃瀞瑩三重助選逛夜市 見人潮「嚇到」

2019-10-30 20:45

影／小學生掃老街滿地菸蒂 問「大人為什麼愛亂丟菸蒂？」

2019-10-30 17:49

嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45

嘉市電動公車上路後 議員盼能延伸到嘉縣

2019-10-30 16:49

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48

台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車

2019-10-30 13:42

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

12月25日試營運 台南轉運站將在1月6日啟用

2019-10-30 12:05

車禍死傷居六都之冠 議員：許多台南人感到難堪

2019-10-30 11:38

南市府結合工研院辦台日企業商談會 受理報名中

2019-10-30 09:30

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

台南體育園區 議員批「拼裝區」

2019-10-29 23:49

麻豆交流道 機車引道改善完工

2019-10-29 23:47

嘉市長照中心明年升格2級機關 將有專人服務

2019-10-29 23:42

「國土計畫法」罰則加重 坑殺農民？

2019-10-29 23:27

嘉義水上鐵路不高架 藍綠互槓

2019-10-29 23:24

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

國土計畫法農民反彈 「農地只能賤賣」未受利先受害

2019-10-29 18:10

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

桃園航空城公司擅投資虧空5百萬？議員怒轟6主管賠償

2019-10-30 15:39

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

影／國門最難看「天空斷橋」 林佳龍允國2甲接台61線解決

2019-10-30 16:10

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

影／清境高空步道2.0啟用 羊咩咩帶頭衝萌炸了

2019-10-30 15:47

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

台74線十九甲匝道原則審查通過 台中市府：4年內完成

2019-10-30 18:38

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

公道伯是你？他22年來調解萬丹鄉近萬筆案件

2019-10-30 16:31

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

影／視察捷運綠線高架 鄭文燦：進度超前預計114年底完工

2019-10-30 16:59

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

台北40年老飯店拆除！「危老飯店重建」 第一案確定是它

2019-10-30 17:33

超美！梨山茶農自製茶果凍 新社花海節五顏六色上場

2019-10-30 10:42

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

撩水跑馬拉松 二水國際跑水節下月2、3日登場

2019-10-30 08:17

向議會報告總預算 陳致中駁葉匡時：胡亂解釋地制法！

2019-10-30 15:49

影／台北人到宜蘭旅遊住宿 「把一籃子菜帶回家」

2019-10-30 16:57

蘇花改客運不停蘇澳轉運站 地方抗議

2019-10-30 00:15

林右昌：潛艦園區將為和平島帶來生機再創榮景

2019-10-30 13:27

選舉到了 綠營召開高鐵延伸宜蘭促進會籌備大會

2019-10-30 13:31

影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

2019屏東國際風箏節 周末高屏溪畔「動物狂歡」

2019-10-29 21:24

綠批公文外流是國瑜機器 葉匡時：非密件，若正確何必擔心

2019-10-30 11:41

違規開單暴增 桃市議員：小違規宜勸導

2019-10-29 23:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top