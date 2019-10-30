溪口藝術街公仔耗損 邀嘉義鐵孩子協助重製

2019-10-30 18:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣溪口鄉有一條小有名氣的藝術街，中正路134巷用溪口地方特色製成愛溪口、麵線妹、竹簍哥、陀螺弟等主題公仔，因為公仔是用漂流木製成，已有些損壞，近日溪口生活文化館與有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳合作，協助用不鏽鋼材質重新製作，讓他們可以繼續守護溪口。

賴銘傳表示，跟溪口生活文化館合作過程中，讓他實現了很多創意，舉例來說，街上其中一個屋簷的3隻貓，是他用回收的碗、湯匙等做成的，賴銘傳現在已經完成三個公仔，只剩「愛溪口」還是木製材質。

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溪口生活文化館長王秀眉表示，2012年他們想找出屬於溪口的地方特色並做推廣，在田調時，發現中正路134巷在大馬路建成以前，是溪口國小學生上課的必經之路，但因為路太不顯眼又安靜，有時小朋友會不敢經過。

王秀眉說，後來溪口鄉公所用地方特色，竹簍、麵線等作主題，並邀請在地藝術家用漂流木做成公仔，守護小朋友的上學路，也吸引許多觀光客前來參觀，雖然不同材質會有不同的特色，但這次請賴銘傳用不鏽鋼材質製作，可以減少損壞率。