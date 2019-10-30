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溪口藝術街公仔耗損 邀嘉義鐵孩子協助重製

2019-10-30 18:27聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣溪口鄉有一條小有名氣的藝術街，中正路134巷用溪口地方特色製成愛溪口、麵線妹、竹簍哥、陀螺弟等主題公仔，因為公仔是用漂流木製成，已有些損壞，近日溪口生活文化館與有「嘉義鐵孩子」之稱的賴銘傳合作，協助用不鏽鋼材質重新製作，讓他們可以繼續守護溪口。

賴銘傳表示，跟溪口生活文化館合作過程中，讓他實現了很多創意，舉例來說，街上其中一個屋簷的3隻貓，是他用回收的碗、湯匙等做成的，賴銘傳現在已經完成三個公仔，只剩「愛溪口」還是木製材質。

溪口生活文化館長王秀眉表示，2012年他們想找出屬於溪口的地方特色並做推廣，在田調時，發現中正路134巷在大馬路建成以前，是溪口國小學生上課的必經之路，但因為路太不顯眼又安靜，有時小朋友會不敢經過。

王秀眉說，後來溪口鄉公所用地方特色，竹簍、麵線等作主題，並邀請在地藝術家用漂流木做成公仔，守護小朋友的上學路，也吸引許多觀光客前來參觀，雖然不同材質會有不同的特色，但這次請賴銘傳用不鏽鋼材質製作，可以減少損壞率。

王秀眉表示，因為街上沒有廁所，有時遊客會到街口的客家文物館借廁所，全盛時期廁所都爆滿了，整條街比過年還熱鬧，但目前只有假日1、2台遊覽車會經過，他們預計未來會將溪口藝術街、溪口國小、溪口生活文化館等特色景點串聯，讓遊客到溪口旅遊時，可以更認識這個地方。

嘉義鐵孩子賴銘傳協助溪口藝術街將已損壞的公仔，換成不鏽鋼製成的，減少損壞機率。記...
嘉義鐵孩子賴銘傳協助溪口藝術街將已損壞的公仔，換成不鏽鋼製成的，減少損壞機率。記者陳玫伶／攝影
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溪口藝術街原本空曠的牆面，在加上抽屜形狀的花架之後，讓街道色彩繽紛。記者陳玫伶／...
溪口藝術街原本空曠的牆面，在加上抽屜形狀的花架之後，讓街道色彩繽紛。記者陳玫伶／攝影
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溪口藝術街口牆面已經漆上白色油漆，預計會再上新的彩繪。記者陳玫伶／攝影
溪口藝術街口牆面已經漆上白色油漆，預計會再上新的彩繪。記者陳玫伶／攝影
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溪口藝術街的公仔因為是漂流木製成的，已有些破損，目前只剩這隻「愛溪口」還沒改成不...
溪口藝術街的公仔因為是漂流木製成的，已有些破損，目前只剩這隻「愛溪口」還沒改成不鏽鋼。記者陳玫伶／攝影
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