影／小學生掃老街滿地菸蒂 問「大人為什麼愛亂丟菸蒂？」
2019-10-30 17:49
聯合報 記者吳淑玲
／即時報導
「大人為什麼愛亂丟菸蒂了！」台南新化區正新國小老師陳俊臣成立「蟋蟀少年水環境守護志工隊」，每個月在新化老街進行社區服務，小朋友最困擾的是連鎖磚縫都被丟滿菸蒂，每次都撿滿滿的幾大桶，學生陳沛祺和張舒閔說，新化老街是新化的古蹟門面，遊客如果看到老街髒亂，可能會看不起新化，希望大家一起來維護家鄉的環境。
陳俊臣表示，環保局鼓勵成立水環境守護志工隊，3年前從自己帶的班級開始，除了監測校園附近水質，每月也和救國團新化團委會帶著孩子到新化老街掃地，「菸蒂問題非常嚴重」，尤其是在夾娃娃店、銀行前或美食小吃店前最多，且很多卡在連鎖磚縫裡，要用夾子一一撿起來，小朋友每次都會問說「為什麼大人都要抽菸還要亂丟菸蒂」。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「每次掃完老街好乾淨很有成就感，但下次又都是垃圾菸蒂和檳榔渣」。學生陳沛祺和張舒閔說，抽菸和吃檳榔對自己的身體也不好，隨地亂丟和亂吐渣會讓掃地的人很辛苦，希望大人們不要再隨便丟在地上，減少帶給別人困擾；雖然都要利用假日去打掃，但看到老街變乾淨，很有成就感，也是很有意義的事情。
台南市環保局上月舉辦「撿50根菸蒂兌換一包衛生紙」活動惹議，19天民眾就撿來132萬根，衛生紙從原訂300包不夠換一再加碼共被換走1萬多包，活動被迫提前停止，環保局坦言「被罵慘了」，其他縣市看到如此熱烈，恐怕也不敢辦了，檢討後認為條件太寬鬆，加上很難限制投機取巧者，更有民眾批評未處罰亂丟菸蒂者，因此將從加強取締著手，若查到將罰1200元，呼籲抽菸市民要有公德心不要亂丟菸蒂。
留言