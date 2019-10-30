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影／小學生掃老街滿地菸蒂 問「大人為什麼愛亂丟菸蒂？」

2019-10-30 17:49聯合報 記者吳淑玲／即時報導

「大人為什麼愛亂丟菸蒂了！」台南新化區正新國小老師陳俊臣成立「蟋蟀少年水環境守護志工隊」，每個月在新化老街進行社區服務，小朋友最困擾的是連鎖磚縫都被丟滿菸蒂，每次都撿滿滿的幾大桶，學生陳沛祺和張舒閔說，新化老街是新化的古蹟門面，遊客如果看到老街髒亂，可能會看不起新化，希望大家一起來維護家鄉的環境。

陳俊臣表示，環保局鼓勵成立水環境守護志工隊，3年前從自己帶的班級開始，除了監測校園附近水質，每月也和救國團新化團委會帶著孩子到新化老街掃地，「菸蒂問題非常嚴重」，尤其是在夾娃娃店、銀行前或美食小吃店前最多，且很多卡在連鎖磚縫裡，要用夾子一一撿起來，小朋友每次都會問說「為什麼大人都要抽菸還要亂丟菸蒂」。

「每次掃完老街好乾淨很有成就感，但下次又都是垃圾菸蒂和檳榔渣」。學生陳沛祺和張舒閔說，抽菸和吃檳榔對自己的身體也不好，隨地亂丟和亂吐渣會讓掃地的人很辛苦，希望大人們不要再隨便丟在地上，減少帶給別人困擾；雖然都要利用假日去打掃，但看到老街變乾淨，很有成就感，也是很有意義的事情。

台南市環保局上月舉辦「撿50根菸蒂兌換一包衛生紙」活動惹議，19天民眾就撿來132萬根，衛生紙從原訂300包不夠換一再加碼共被換走1萬多包，活動被迫提前停止，環保局坦言「被罵慘了」，其他縣市看到如此熱烈，恐怕也不敢辦了，檢討後認為條件太寬鬆，加上很難限制投機取巧者，更有民眾批評未處罰亂丟菸蒂者，因此將從加強取締著手，若查到將罰1200元，呼籲抽菸市民要有公德心不要亂丟菸蒂。

台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問...
台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問「大人為什麼都亂丟菸蒂」。圖／陳俊臣老師提供
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台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問...
台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問「大人為什麼都亂丟菸蒂」。圖／陳俊臣老師提供
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台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問「大人為什麼都亂丟菸蒂」。圖／陳俊臣老師提供
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台南市新化正新國小學生志工每月一次打掃新化老街環境，每次看到滿地菸蒂小學生都要問「大人為什麼都亂丟菸蒂」。圖／陳俊臣老師提供
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