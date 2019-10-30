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嘉義鹽灘濕地蓋太陽能年發電1億度 捐450萬強化路基

2019-10-30 17:45聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

台灣艾貴太陽能源股份有限公司，在嘉義縣義竹鄉、布袋鎮周邊鹽灘濕地，建設太陽能發電廠，上月順利併網試運轉，預計年發電達1億度電，可供應2.8萬戶家庭全年用電量，今天捐贈450萬元給嘉縣府，配合縣府自籌450萬，要改善台17線路基承載力不足問題。

翁章梁表示，台17這條路如果按照原來的方式鋪路，很容易再次損壞，為從根本解決結構性問題，縣府與艾貴公司合作，雙方各出450萬，共900萬地方建設經費，解決路基承載力不足問題，他感謝艾貴太陽能公司，對地方建設與綠能發電支持，期望未來嘉義縣能夠實現一個乾淨、安靜、快速零汙染的城市。

艾貴公司台灣區副總裁張為策指出，義竹太陽能電廠由台灣艾貴太陽公司興建，在7月底興建完工，並於9月順利併網試運轉，安裝容量達70.2MW，預計年發電達1億度電，可供應2.8萬戶家庭全年用電量，除代表台灣進入能源轉型與減碳的新里程碑外，也代表大型地面太陽能電廠啟用。

他說，義竹發電廠計畫中，規劃約24公頃做生態保留區，希望野鳥與太陽能發電區和諧共處，廠區內也設置結合地方生態人文，以及綠能教育展示中心，讓民眾能深入探索生態環境及再生能源。

台灣艾貴太陽能源股份有限公司，在嘉義縣義竹鄉、布袋鎮周邊鹽灘濕地，建設太陽能發電...
台灣艾貴太陽能源股份有限公司，在嘉義縣義竹鄉、布袋鎮周邊鹽灘濕地，建設太陽能發電廠，上月順利併網試運轉。記者卜敏正／攝影
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台灣艾貴太陽能源公司副總裁張為策（左三起），捐贈450萬元給嘉義縣，由縣長翁章梁...
台灣艾貴太陽能源公司副總裁張為策（左三起），捐贈450萬元給嘉義縣，由縣長翁章梁代表接受。記者卜敏正／攝影
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翁章梁等人參觀電廠設備。記者卜敏正／攝影
翁章梁等人參觀電廠設備。記者卜敏正／攝影
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太陽能發電嘉義濕地

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