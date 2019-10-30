嘉市電動公車上路後 議員盼能延伸到嘉縣

2019-10-30 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／ 嘉義市即時報導



嘉義市長黃敏惠今天在施政報告指出，明年度22輛公車將全數採用電動低底盤車，將是全國首創。議員戴寧說，嘉義縣有多個工業區將成立，將有眾多就業人口，電動車的政策很好，但市府可將公車路線延伸到嘉義縣，讓交通呈放射狀，吸引就業人口來嘉市長期居住。

戴寧說，嘉義縣除了現有的民雄工業區，未來水上、鹿草和中埔等鄉鎮都會設有工業區，但嘉義市能變成工業區的用地只有3千多公頃，經過規畫加上徵收，可能長達10年。

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她說，但嘉市的優勢是良好生活機能環境，鐵路高架化即將動工，公車運量持續衝高，也將全面換成電動車，教育和醫療密度也很好，能吸引嘉義縣工業區的就業人口來居住，甚至透過招商，讓公司總部設在嘉市，帶動人口回流。

交通處指出，未來電動公車上路後，若運量衝高，研議將忠孝幹線（忠孝北街到彌陀夜市），延伸到民雄工業區，滿足就業人口能來嘉義市通勤的需求，會透過補助鼓勵民眾搭乘電動公車。

交通處說，若要延伸到嘉義縣，原本嘉義市的運量就要衝高，達到一定規模後，才會啟動延伸第二波路網，市府明年也全國首創「虧損加績效」的補貼制度，希望客運業者一同衝流量。