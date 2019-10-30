匯集愛心 台南市勞工局工會幹部探視職災弱勢家庭
2019-10-30 16:43
聯合報 記者謝進盛
／台南即時報導
台南市政府勞工局關懷弱勢勞工，今與多個勞工工會將喜憨兒台南庇護工場製作「圓滿喜樂餐」200份，贈給26區64戶職災弱勢勞工家庭，傳達社會及市府最深的關懷。
在勞工局長王鑫基帶領下，偕同社團法人台南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會副理事長陳美靜、秘書長王永木及勞工局同仁兵分四路，將憨兒精心製作的「圓滿喜樂餐」200份物資，分送給居住在台南市26區64戶職災弱勢勞工家庭，除透過喜憨兒餐點祝福來關懷職災弱勢戶，也傳達台南最美的人情味。
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今日第一站來到南區37歲吳姓職災勞工家中進行關懷，吳君於工作中遭沖床機械捲夾，導致左手2-4指上端截指失能，並與公司已終止勞僱關係，吳君住處租賃而居，育有三位年幼子女，目前僅靠案夫送貨員微薄薪資支付房租及生活家用，經濟十分拮据。
位於南區59歲黃姓職災勞工，從事大樓清潔管理工作，第一天上班途中便遭逢車禍，造成頸椎嚴重受損下半身癱瘓，為中度身障，目前癱瘓臥床休養；因醫療照護費用龐大，故案妻辭退工作在家照顧案主，家中經濟狀況沉重。
王鑫基表示，市長黃偉哲非常重視本市職災、弱勢勞工家庭多元性照顧，感謝社會各界的溫情與愛心，成為憨兒在職場持續飛揚的動力，更藉此社會公益回饋方式，點燃了許多職災弱勢勞工家庭的希望。
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