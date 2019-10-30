親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

這5大美食外送平台 勞動部認定為雇傭關係

萬聖節派對染血 加州長灘槍擊案3死9傷

萬聖節來台中公園點燈 限量萬聖禮等你來拿

2019-10-30 16:19聯合報 記者林佩均／即時報導

明天是萬聖節，也是台中市台中公園「光影遊樂園」點燈首日，市府規畫大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，現場備有「限定彩蛋」，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮，展期自10月31日展至11月10日止，為期11天，每晚6至10時亮燈。台中市第二警分局呼籲，現場遊客人潮多，自身財物保管好，避免不慎遺失或失竊。

台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園；其中，「彩繪花燈牆」將開放民眾親手畫下對台中的想像，全民參與創作。

點燈首日10月31日適逢萬聖節，現場將有「限定彩蛋」，民眾變裝到場有機會拿到限量萬聖禮；當天晚間7時點燈、下午4時開放民眾彩繪燈籠，並能掛上手繪燈籠一起點燈，啟動光明。

2020台灣燈會重回台中，市政府選在台中公園迎接倒數100天，具有傳承意義；加上台中公園湖心亭建造超過百年歷史，象徵從湖「心」亭重新啟動，也代表市政府用心舉辦2020台灣燈會。

舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，並把遊客融入光影、燈會當中，讓活動更具趣味。

活動辦理期間，台中市警察局第二分局將加強警力巡邏及周邊交通維護，並呼籲民眾可利用大眾運輸工具前往參與盛會，以保持周邊交通順暢。

警方也呼籲，遊客需將自身財物保管好，避免不慎遺失或失竊，扶老攜幼的遊客更要照護好長輩及幼兒，避免被人潮沖散。

台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的...
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園。圖／台中市警察局第二分局提供
分享
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的...
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園。圖／台中市警察局第二分局提供
分享
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的...
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園。圖／台中市警察局第二分局提供
分享

台灣燈會遊樂園台中市

相關新聞

道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48

台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車

2019-10-30 13:42

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

12月25日試營運 台南轉運站將在1月6日啟用

2019-10-30 12:05

車禍死傷居六都之冠 議員：許多台南人感到難堪

2019-10-30 11:38

南市府結合工研院辦台日企業商談會 受理報名中

2019-10-30 09:30

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

台南體育園區 議員批「拼裝區」

2019-10-29 23:49

麻豆交流道 機車引道改善完工

2019-10-29 23:47

嘉市長照中心明年升格2級機關 將有專人服務

2019-10-29 23:42

「國土計畫法」罰則加重 坑殺農民？

2019-10-29 23:27

嘉義水上鐵路不高架 藍綠互槓

2019-10-29 23:24

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

國土計畫法農民反彈 「農地只能賤賣」未受利先受害

2019-10-29 18:10

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

雲林成立首座「排尿中心」 為老人婦女泌尿健康把關

2019-10-29 14:40

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

展開運動行銷 雲林冠名贊助美津濃排球隊

2019-10-29 13:08

十年有成！台南太康有機專區 11月2日辦「食尚有機採收樂」

2019-10-29 12:00

斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

台北夜市打牙祭 TOP10必吃美食出爐

2019-10-30 14:35

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

基隆輕軌可行性已過 林右昌：明年6月完成綜合規畫

2019-10-30 13:05

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04

一樣是永續！台中擬拆花博場館 屏東燈會後燈飾成點亮

2019-10-30 11:38

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

蘇花改客運不停蘇澳轉運站 地方抗議

2019-10-30 00:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top