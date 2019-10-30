萬聖節來台中公園點燈 限量萬聖禮等你來拿
2019-10-30 16:19
聯合報 記者林佩均
／即時報導
明天是萬聖節，也是台中市台中公園「光影遊樂園」點燈首日，市府規畫大地彩燈、湖畔水燈及彩繪花燈牆，現場備有「限定彩蛋」，民眾變裝到場還能拿到限量萬聖禮，展期自10月31日展至11月10日止，為期11天，每晚6至10時亮燈。台中市第二警分局呼籲，現場遊客人潮多，自身財物保管好，避免不慎遺失或失竊。
台中公園的「光影遊樂園」，園內燈籠以台中故事為主題設計彩燈，現場將打造五彩繽紛的光影遊樂園；其中，「彩繪花燈牆」將開放民眾親手畫下對台中的想像，全民參與創作。
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點燈首日10月31日適逢萬聖節，現場將有「限定彩蛋」，民眾變裝到場有機會拿到限量萬聖禮；當天晚間7時點燈、下午4時開放民眾彩繪燈籠，並能掛上手繪燈籠一起點燈，啟動光明。
2020台灣燈會重回台中，市政府選在台中公園迎接倒數100天，具有傳承意義；加上台中公園湖心亭建造超過百年歷史，象徵從湖「心」亭重新啟動，也代表市政府用心舉辦2020台灣燈會。
舉辦「倒數100、從心啟動」期前活動，以光影藝術把整座公園布置得美輪美奐，並把遊客融入光影、燈會當中，讓活動更具趣味。
活動辦理期間，台中市警察局第二分局將加強警力巡邏及周邊交通維護，並呼籲民眾可利用大眾運輸工具前往參與盛會，以保持周邊交通順暢。
警方也呼籲，遊客需將自身財物保管好，避免不慎遺失或失竊，扶老攜幼的遊客更要照護好長輩及幼兒，避免被人潮沖散。
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