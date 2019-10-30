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避免露天燃燒 農糧署籲二期稻作翻埋入田

2019-10-30 16:16聯合報 記者黑中亮／南投即時報導

過往農友常有露天焚燒稻草行為，空氣汙染及視野障礙，農糧署呼籲農民切勿隨意燃燒稻草，可能被依「空氣汙染防制法」可裁處1200元以上至10萬元以下罰鍰，基於目前正逢第2期作水稻收穫期，建議農友利用收穫時切碎稻草後掩埋入土壤中當作肥料，一來可以充分利用稻草本身含有的營養成分再利用，二來減少露天燃燒稻草，所帶來的空氣汙染。

環保單位表示，稻草含有機物約90％，農政單位一向鼓勵農友在收穫時併行斬草及整地，將收穫後的稻草切碎拌入土中，使稻草回歸農地，也可增加有機質及礦物質含量，農友不僅可簡易處理稻草，有效節省勞力與處理成本，且可補充稻田養分，去年約有8成以上的水稻田，已採取此方式處理稻草。

農糧署強調，由於稻草收集及運搬不易，部分農民習慣於稻穀收穫後採最簡便迅速的燒燬方式來處理稻草，但燃燒時的高溫會破壞表土微生物相，且稻草灰會造成過多碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，而產生的濃煙及粒狀汙染物亦會汙染空氣，直接影響民眾健康及道路行車安全。

目前配合環保署空氣汙染防制做法，自去年起同一田區經環保單位查獲或農政單位判釋有露天燃燒稻草情事者，第一次查獲仍採宣導方式，提醒露天燃燒稻草所產生問題及説明其他循環再利用做法，第二次查獲，農糧署將暫停申報種稻（含稻作直接給付）、轉（契）作、生產環境維護措施及收購公糧資格1次。

農糧署呼籲農友勿燃燒稻草，建議將收穫後的稻草切碎拌入土中，使稻草回歸農地。圖／農...
農糧署呼籲農友勿燃燒稻草，建議將收穫後的稻草切碎拌入土中，使稻草回歸農地。圖／農糧署提供
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空氣汙染農糧署農民

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