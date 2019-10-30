避免露天燃燒 農糧署籲二期稻作翻埋入田

2019-10-30 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／南投即時報導



過往農友常有露天焚燒稻草行為，空氣汙染及視野障礙，農糧署呼籲農民切勿隨意燃燒稻草，可能被依「空氣汙染防制法」可裁處1200元以上至10萬元以下罰鍰，基於目前正逢第2期作水稻收穫期，建議農友利用收穫時切碎稻草後掩埋入土壤中當作肥料，一來可以充分利用稻草本身含有的營養成分再利用，二來減少露天燃燒稻草，所帶來的空氣汙染。

環保單位表示，稻草含有機物約90％，農政單位一向鼓勵農友在收穫時併行斬草及整地，將收穫後的稻草切碎拌入土中，使稻草回歸農地，也可增加有機質及礦物質含量，農友不僅可簡易處理稻草，有效節省勞力與處理成本，且可補充稻田養分，去年約有8成以上的水稻田，已採取此方式處理稻草。

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農糧署強調，由於稻草收集及運搬不易，部分農民習慣於稻穀收穫後採最簡便迅速的燒燬方式來處理稻草，但燃燒時的高溫會破壞表土微生物相，且稻草灰會造成過多碳酸鉀及氧化鈣致土壤酸化及肥力不均情形，而產生的濃煙及粒狀汙染物亦會汙染空氣，直接影響民眾健康及道路行車安全。