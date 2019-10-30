阿里山秋冬星座高懸頭頂 邀親子觀賞銀河

2019-10-30 16:01 中央社 嘉義市30日電



11月在阿里山可以看到木星和美麗金星，特別是在阿里山小笠原平台觀星，星座就高懸在頭頂上。嘉義林管處特別在11、12月間辦理「秋冬星團季天文營」，邀親子一起觀賞星空。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞指出，11月日落時分，在阿里山可以在西邊的天空看到木星和美麗金星。夜間至小笠原平台觀星，秋冬的星座就高懸在頭頂上。在12月下旬，星空之王－獵戶座就會從東方玉山山脈升起，明亮的星星串在一起，猶如大鑽石一般。

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嘉義林管處指出，台灣秋冬天氣候較穩定，大氣空氣透明度增加，星星顯得格外晶瑩剔透，是一年四季中最適合觀星季節。

嘉義林管處表示，時序入冬，在阿里山小笠原觀日平台觀賞日出時，日出的方位已經轉移到玉山主峰的南邊，並於12月冬至時，可以看到一年當中最南端出現的日出，再來日出的方位將往北方移動，開始新的一年循環。

嘉義林管處與嘉義市天文協會合作，將於11月16、17日；11月23、24日；12月21、22日；12月28、29日，在阿里山森林遊樂區推出4梯次「秋冬星團季天文營」。天文營活動於11月4日開放報名，活動簡章及報名網址可上https://goo.gl/8iVNmb查詢。