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影／全國首創！嘉義市全面換成電動公車

2019-10-30 15:43聯合報 記者李承穎／ 嘉義市即時報導

嘉義市長黃敏惠今天在議會施政報告指出，明年度22輛公車將全數採用電動低底盤車，將是全國唯一全面換成電動車的縣市，希望建構完整的綠色大眾運輸網，達到節能減碳效果，又方便長者搭乘，最快今年底就有一條電動公車的路線上路。

嘉義市府因應交通部「公共運輸補助電動大客車作業要點」計畫，今年4月評選出業者國光客運，現已進入營運籌備期，國光客運已進行車輛打造、充電設備設置及路線站位會勘等工作。

嘉義市議員張秀華今天質詢時則說，未來市府扮演何種角色？需要管理車輛或人員嗎？如何讓嘉義市的機車族能夠選擇電動公車，達成節能減碳的理想？必須要有配套措施。

交通處長鄭君健回應，未來電動公車產權和營運在國光客運，市府扮演推廣搭乘的角色，已編列3千萬預算，補助乘客搭乘公車，並增設站點，提升乘客搭乘意願。

電動公車未來將行駛忠孝幹線、中山幹線及一條好行公車路線，尖峰班距15到20分鐘、離峰班距20到30分鐘，每日公車班次為168班，未來電動公車將分別漆上紅、黃和綠，以區分這3條不同路線。

未來也顛覆傳統公車營運虧損補貼「吃到飽」的機制，市府降低原本基本里程補貼，並加入衝量獎金制度，每年公車運量須達20萬人次，業者方可領取衝量獎金，也是全國首創「虧損加績效」的補貼制度，讓客運業者共同承擔並提升公共運輸績效責任，達到雙贏的目標。

市府明年度也編列1728萬的公共自行車預算，規劃建置600輛以上自行車及以及50個站點，未來公共自行車將結合電動公車，打造低碳、慢活城市，降低私有運具使用，並改善空氣汙染。

嘉義市長黃敏惠今天說，嘉義市的公車將全面換成電動車。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠今天說，嘉義市的公車將全面換成電動車。圖／嘉義市府提供
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嘉義市府的公車將全面換成電動車。圖／嘉義市府提供
嘉義市府的公車將全面換成電動車。圖／嘉義市府提供
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嘉義市府的公車將全面換成低底盤電動車，打造低碳慢活城市。圖／嘉義市府提供
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未來電動公車將分別漆上紅、黃和綠，以區分這3條不同的公車路線。圖／嘉義市府提供
未來電動公車將分別漆上紅、黃和綠，以區分這3條不同的公車路線。圖／嘉義市府提供
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嘉義市議員張秀華今天說，市府必須有配套，鼓勵民眾搭乘電動公車。記者李承穎／攝影
嘉義市議員張秀華今天說，市府必須有配套，鼓勵民眾搭乘電動公車。記者李承穎／攝影
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公車嘉義國光客運

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