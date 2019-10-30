道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／台南即時報導



鹽水在地美食料理。記者謝進盛/攝影 分享 facebook 投入台南鹽水意麵製麵逾50年，75歲阿嬤范張碧「范家意麵」堅持古法製造，高筋麵粉加上鹽、食用鹼水和鴨蛋結合揉捻而成，不油炸、不添加防腐劑，手工日曬製作出來的意麵香Q纖細，確保最健康的在地美味。

鹽水區公所及鹽水月津港文化觀光商圈發展協會將於 11 月 2 日在鹽水區中山路辦理「 2019 意遊月津．鹽水商圈意麵節」活動，推出「集章摸彩」、「踩街表演」、「意麵試吃」、「特色市集」及「最想『意』到的鹽水」寫生比賽等精彩內容。

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公所今天在鹽水永成戲院舉辦記者會，邀請在地商家及社區，共同展示具有地方特色商品以及在地製麵師傅帶來精彩的製麵表演及講解， 台南市長黃偉哲夫人劉育菁、市議員沈家鳳等人也出席。

「一定要放鴨蛋，不能用雞蛋，這樣才好吃！」記者會邀請范張碧示範製麵的一些技巧，不擅言詞的范張碧阿嬤現年75歲，一雙巧手不藏私逐一示範「捲麵」等技巧 ，22歲從鹽水舊營與丈夫范榮楠學做意麵，迄今已53年，而自創品牌的「范家意麵」，當年更由公公范真憨創立，累積超過1甲子60年製麵經驗。

「東西是要給人吃的，最重要的是健康！」范張碧說，他們自製自銷，堅持傳統日曬法，對食品衛生毫不妥協，確保消費者吃得安心。阿嬤笑說，打從公公創業時累積對產品『龜毛』從不改變，未來仍一樣。

鹽水區長呂煌男表示，這次活動透過「集章摸彩」，讓遊客以趣味簡單集章方式體會鹽水美食及風情，活動期間內（即日起至11月 2 日止）於鹽水區內任一店家或活動當日市集消費或體驗，即可集章參加摸彩，諸多好禮包括品牌平板、自行車等獎項，將於11月2日現場抽出，歡迎民眾共襄盛舉。

除摸彩外，鹽水區公所、頑皮世界野生動物園及月津國 小也結合意麵節活動舉辦「最想『意』到的鹽水」寫生比賽，當日有臉書「早鳥打卡」活動與社區協會等團體聯合舉辦「逗陣來踩街」遊行表演活動。活動詳情請上鹽水區公所的臉書專頁查詢：