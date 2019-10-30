台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ／台中即時報導



2019清風茶宴－茶香綻百藝11月9日將在台中市港區藝術中心藝術廣場辦理，安排特色茶席武林湯、四君茶、傳八藝、國際茶席、大師講座與大師陶市集、拉花搖茶創意市集，以及無我茶會免費體驗活動等內容。

台中市政府文化局副局長施純福表示，清風茶宴今年已辦理第6屆，今年有國際品茗、功夫茶、茶講座，還有三場的音樂演出，活動從午間到晚上，在景緻的港區藝術中心品好茗佐音樂看舞蹈，是人生一大享受。

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港區藝術中心主任徐佩鈴表示，茶的藝術由茶人透過茶席及茶湯與品茗者對話，茶席的境景與茶道功夫會映染在茶湯的色、香、味，難得立冬時令，集眾茶人暖開茶席，以不侷不框不限之創意佈席道茶，展點百草芬香茶席間，藍天席坐飄茶香，藝遊清風茶宴。她說今年會從午後至夜間可感受不同光景的氛圍，午場由京華樂坊&璞聚舞樂團的古典樂舞縈繞茶席間，夜間由爵士人樂團用藍調的文雅流行光譜滑入茶席間。每次的品茶都有誘人的茶湯映入感官，告訴您茶的故事與美好。茶會品茗每場次費用為150元，含茶杯乙只、限量創意茶帖乙只，合購4場次優惠價500元，於場次時間內自選茶席品茗。