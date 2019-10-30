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台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48聯合報 記者游振昇／台中即時報導

2019清風茶宴－茶香綻百藝11月9日將在台中市港區藝術中心藝術廣場辦理，安排特色茶席武林湯、四君茶、傳八藝、國際茶席、大師講座與大師陶市集、拉花搖茶創意市集，以及無我茶會免費體驗活動等內容。

台中市政府文化局副局長施純福表示，清風茶宴今年已辦理第6屆，今年有國際品茗、功夫茶、茶講座，還有三場的音樂演出，活動從午間到晚上，在景緻的港區藝術中心品好茗佐音樂看舞蹈，是人生一大享受。

港區藝術中心主任徐佩鈴表示，茶的藝術由茶人透過茶席及茶湯與品茗者對話，茶席的境景與茶道功夫會映染在茶湯的色、香、味，難得立冬時令，集眾茶人暖開茶席，以不侷不框不限之創意佈席道茶，展點百草芬香茶席間，藍天席坐飄茶香，藝遊清風茶宴。她說今年會從午後至夜間可感受不同光景的氛圍，午場由京華樂坊&璞聚舞樂團的古典樂舞縈繞茶席間，夜間由爵士人樂團用藍調的文雅流行光譜滑入茶席間。每次的品茶都有誘人的茶湯映入感官，告訴您茶的故事與美好。茶會品茗每場次費用為150元，含茶杯乙只、限量創意茶帖乙只，合購4場次優惠價500元，於場次時間內自選茶席品茗。

港區藝術中心表示，今年清風茶宴辦理，由於無我茶會從泡茶開始到結束皆不語，藉此安靜下來好好泡茶、奉茶、喝茶，席間靠著彼此間的神情律動牽引，培養默契與團體律動之美的精神，活動從下午1點20分起，可觀看百人無我的泡茶儀式及免費品茗由無我茶人奉茶。活動當天的大師陶市集邀請台中市陶藝家等多位藝術家共同展售創意生活陶，以及拉花搖茶創意茶市集由學生們展售創意茶品。

台中港藝中心下月將舉辦清風茶宴活動。圖／台中港區藝術中心提供
台中港藝中心下月將舉辦清風茶宴活動。圖／台中港區藝術中心提供
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台中港藝中心下月將舉辦清風茶宴活動。圖／台中港區藝術中心提供
台中港藝中心下月將舉辦清風茶宴活動。圖／台中港區藝術中心提供
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